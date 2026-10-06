Abelardo De La Espriella advirtió que también derrotará en las urnas a los grupos terroristas: “Con patriotismo”

En medio de una agenda regional que adelantó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en Risaralda, el mandatario colombiano aprovechó para enviar un mensaje de cara a las próximas elecciones de 2027, de alcaldes y gobernadores.

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El jefe de Estado fue categórico en manifestar que no solamente derrotará a las estructuras terroristas en el campo de batalla con las armas legítimas del Estado, sino también en el campo político.

“Que están armados en el campo de batalla, con las armas de la República, las leyes de la Nación, y a los que están en el campo político, los vamos a derrotar con hechos, con decisiones, con pulcritud, con patriotismo y los vamos a derrotar en las urnas”, dijo el mandatario colombiano.

Agregó: “No hay contemplación ni en el campo de guerra, ni en el campo electoral. Colombia no puede retroceder nunca más”.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que derrotará a las estructuras criminales no solo en el “campo de batalla”, sino también en el “campo político”, en las urnas: “Colombia no puede retroceder nunca más”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/76k3NAO4kh — Revista Semana (@RevistaSemana) October 6, 2026

Frente a las estructuras delincuenciales que tienen su accionar en varias zonas del país. Este martes 6 de octubre, el mandatario colombiano reportó varios golpes, cuyos detalles los entregó en su cuenta personal de X.

“¡Seguimos golpeando al narcoterrorismo en el Catatumbo! En La Gabarra, Tibú, el Ejército Nacional capturó en flagrancia a cinco integrantes de la estructura narcoterrorista 33, del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, perteneciente a las disidencias de las Farc de alias Calarcá”, expresó el jefe de Estado.

Y avanzó en los detalles del operativo de la Fuerza Pública: “En el procedimiento también fue encontrado un menor de edad, cuya situación deberán esclarecer las autoridades competentes”.

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“Fueron incautados un fusil FAL, dos pistolas, un revólver, munición, seis celulares, una tableta y un brazalete de las Farc. ¡Nuestra Fuerza Pública sigue firme en la defensa de los colombianos! Vamos por todos”, concluyó en el mensaje De La Espriella.