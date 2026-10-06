Cayó alias la Morocha, cabecilla de las disidencias de las Farc cercana a Calarcá: Abelardo De La Espriella entregó detalles

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó un contundente golpe que propinó la Fuerza Pública contra la estructura terrorista de las denominadas disidencias de las Farc de alias Calarcá.

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En el mensaje, el jefe de Estado confirmó que cayó capturada por las autoridades alias la Morocha, señalada cabecilla de las disidencias de alias Calarcá. Según las primeras versiones, ella es cercana a ese señalado criminal.

“¡CAPTURADA ALIAS LA MOROCHA, CABECILLA DE LA ESTRUCTURA NARCOTERRORISTA RODRIGO CADETE, DE CALARCÁ! En Cartagena del Chairá, Caquetá, el Ejército y la Policía capturaron a Diana Milena Agudelo Salazar, alias la Morocha, junto con dos integrantes de su esquema de seguridad. Se incautaron una pistola y una escopeta”, indicó el mandatario colombiano.

Además, afirmó en sus redes sociales: “Su papel dentro de la estructura era recaudar recursos criminales y presionar a la población civil para favorecer a esa organización. Registra tres órdenes de captura por concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas, municiones y explosivos”.

“Su prontuario incluye reclutamiento forzado de menores, narcotráfico, extorsión, homicidio, secuestro y desplazamiento forzado. También se le atribuye haber promovido la expansión de cultivos ilícitos y el desplazamiento de seis personas, entre ellas cinco menores, posteriormente rescatadas por el Ejército”, recalcó el presidente De La Espriella.

También indicó: “¡Golpeamos el mando y las finanzas de esta estructura narcoterrorista! Felicitaciones a nuestros militares y policías. ¡Vamos por todos!”.

Por otro lado, este martes, 6 de octubre, el mandatario colombiano entregó en sus redes sociales detalles de otros golpes de las autoridades contra estructuras criminales, los cuales se ejecutaron en varias regiones del país.

“¡Seguimos golpeando al narcoterrorismo y sus economías criminales! En Tibú, el Ejército capturó a cinco integrantes de la estructura narcoterrorista 33 e incautó un arma larga, tres armas cortas y munición. En Santa Fe de Antioquia y Tierralta, la Policía capturó a cinco integrantes del Clan del Golfo. En Florencia, dos integrantes de la estructura Raúl Reyes se sometieron a la justicia y entregaron tres armas largas, un dron y tres artefactos explosivos para drones”, dijo.

También afirmó: “En Sardinata, la Policía destruyó de manera controlada 100 artefactos explosivos del ELN. ¡Cada explosivo destruido es una amenaza menos contra nuestros ciudadanos y nuestros héroes! ¡La minería ilegal que destruye nuestros ríos y financia a los narcoterroristas no tendrá tregua!”.

“En Chaparral y Coyaima, Tolima, la Dirección de Carabineros de la Policía golpeó cinco unidades de producción de minería ilícita sobre el río Saldaña. Fueron destruidas seis excavadoras, cuatro dragas tipo buzo, ocho motobombas y tres motores industriales, maquinaria avaluada en $ 3.198 millones. Estas unidades podían extraer mensualmente oro por cerca de $ 4.000 millones y alimentaban las finanzas del frente narcoterrorista Gerónimo Galeano, alineado al EMC, con aproximadamente $ 599 millones mensuales en cobros extorsivos. ¡Golpeamos sus rentas criminales y protegemos el río Saldaña de la devastación y la contaminación con mercurio!”, subrayó.

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Y concluyó: “Además, el Ejército afectó 24 unidades de producción minera ilegal y 21 dragas; en Ayapel, la Policía destruyó 26 motobombas y ocho clasificadoras. Mi orden ha sido clara: perseguir a los criminales, cortar sus fuentes de financiación y proteger a los colombianos. ¡Vamos por todos!”.