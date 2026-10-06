Abelardo De La Espriella ordenó asistencia jurídica a militares colombianos detenidos en EE. UU. por asesinato de presidente de Haití

Frente a los procesos judiciales que vienen adelantando varios militares colombianos detenidos en Estados Unidos, debido a su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el mandatario colombiano Abelardo De La Espriella tomó una decisión.

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Esta tiene que ver con la orden que impartió al ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora, y al ministro de Justicia, Iván Cancino, para que brinden asistencia jurídica a los uniformados colombianos.

La medida la detalló el jefe de Estado a través de su cuenta personal de X: “Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias”.

“No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”, indicó De La Espriella en sus redes sociales.

Además, el mandatario dejó claro: “No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”.

Cabe recordar que hace varios días, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre el traslado de 17 ciudadanos colombianos desde Haití hacia Estados Unidos, quienes estarían relacionados con el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Se contó que el servicio diplomático y consular ha realizado seguimiento permanente a la situación de los connacionales, “adelantando las gestiones propias de la asistencia consular a personas privadas de la libertad, entre ellas la verificación de sus condiciones de reclusión, el contacto con sus familiares y las autoridades competentes, así como las gestiones orientadas a promover el respeto de sus derechos, integridad personal y garantías judiciales”.

En esa ocasión, la Cancillería explicó que la administración De La Espriella no intervino en la decisión ni en el procedimiento que condujo al traslado de los colombianos a los Estados Unidos, “asunto que corresponde a las autoridades competentes de los países involucrados”.

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Y finalmente puso de presente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia: “La Cancillería continuará haciendo seguimiento a la situación de los connacionales y brindará la asistencia consular que corresponda, velando por el respeto del debido proceso y condiciones adecuadas de detención, sin interferir en las decisiones de las autoridades judiciales competentes”.