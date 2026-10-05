Con más de 1.200 uniformados de la Fuerza Pública, se activó, por orden del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, la nueva unidad militar bautizada como Fuerza de Tarea Conjunta Urano.

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A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano dio la primera orden a esa nueva unidad militar. El jefe de Estado pidió “combatir sin descanso” a las estructuras criminales que pretendan afectar al departamento del Cesar.

“En Valledupar lideré la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano. Toda la capacidad operacional y la determinación del Estado desplegadas en el Cesar para combatir sin descanso al crimen organizado y blindar la seguridad de los ciudadanos”, expresó en el mensaje que publicó en sus redes sociales.

Además, la Presidencia de la República emitió un comunicado sobre esa nueva unidad militar: “El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lideró en Valledupar la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, con el propósito de concentrar la capacidad operacional del Estado en el departamento del Cesar y fortalecer las acciones contra el crimen organizado. El mandatario destacó el despliegue de las capacidades de la Fuerza Pública para contribuir a la seguridad de los ciudadanos y enfrentar de manera permanente a las estructuras criminales”.

El presidente Abelardo De La Espriella dio la orden de activar la nueva Fuerza de Tarea Conjunta Urano: “Que ningún soldado ni policía de la patria tenga miedo de hacer su trabajo”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/27WXJDYs17 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 5, 2026

“Durante la activación, el presidente reiteró que el Estado mantendrá su determinación para combatir al crimen organizado y proteger a las comunidades del Cesar. La Fuerza de Tarea Conjunta Urano contará con la articulación de las capacidades institucionales desplegadas en el territorio para desarrollar las operaciones orientadas a preservar la seguridad y responder a las amenazas que afectan a la población”, señala la comunicación del Gobierno.

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Por último, la Presidencia destacó uno de los extractos de la declaración que dio De La Espriella desde la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, en el departamento del Cesar: “Que ningún soldado ni policía de la patria tenga miedo a hacer su trabajo, porque el presidente de la República es el principal defensor de la Fuerza Pública colombiana”.