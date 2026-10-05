Francisco Barbosa envió un mensaje en vivo al presidente De La Espriella tras presunto espionaje en su contra durante gobierno Petro

Luego de las recientes revelaciones de SEMANA sobre presuntas acciones de espionaje, seguimientos e interceptaciones ilegales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, el exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, radicó una denuncia ante el ente acusador.

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“Las actividades se ordenaban mediante órdenes de trabajo o de forma verbal para no dejar rastro e incluían consultas a bases de datos financieras, cambiarias, de abonados celulares, notariales, vehiculares, pensionales y migratorias. Sus resultados se reportaban semanalmente a la Presidencia”, indicó Barbosa en su denuncia ante la Fiscalía.

Tras el presunto espionaje por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno Petro, Barbosa habló en El Debate de SEMANA. El exfiscal general le envió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella.

“Yo le pido al presidente de la República, el día de hoy, que en el marco del trabajo que él está haciendo de recuperación, de corrección del Estado de derecho en Colombia, que también ponga a todas estas entidades a que evidentemente hagan estas auditorías, nos entreguen esa información a las víctimas, a las personas que estamos detrás de todo esto, porque evidentemente hay que desmantelar un aparato criminal que se hizo durante el gobierno pasado”, le pidió Barbosa a De La Espriella.

En El Debate, Barbosa también explicó que la Ley de Inteligencia Nacional no permite que se haga lo que reveló recientemente SEMANA. El exfiscal se refirió a lo hecho, al parecer, por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

“Es decir, que haga usted búsquedas selectivas en bases de datos, que haga interceptaciones judiciales, si no tienen orden judicial. Y para que exista eso, existe la Fiscalía General de la Nación. Yo era un aforado constitucional. Ni siquiera la Fiscalía; tendría que hacerlo a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”, agregó.

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En tal sentido, Barbosa recalcó que se vulneró el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, la Ley de Inteligencia y se usurparon funciones judiciales.

“La Fiscalía va a tener que entrar rápidamente a recuperar toda esa información, mirar todas esas auditorías”, destacó en El Debate.

Tras presentar su denuncia ante la Fiscalía en horas de la mañana de este lunes 5 de octubre, Barbosa contó que, junto con su abogado, pidió que se le haga un seguimiento detallado a ese caso.

“No vamos a abandonar la denuncia. Yo no voy a permitir que esto pase derecho; y una cosa para que la gente lo entienda. A finales de mayo, principios de junio del año 2023, yo recuerdo claramente que salí y le dije al país que durante el gobierno del presidente Petro, se habían establecido mecanismos de interceptaciones de llamadas telefónicas ilegales”, recordó Barbosa en El Debate de SEMANA.