Francisco Barbosa reveló qué le pidió a la Fiscalía tras conocer supuesto espionaje durante el gobierno Petro: “Quedé impactado”

El gobierno de Gustavo Petro se fue hace ya casi dos meses, pero hay un nuevo escándalo. Durante la más reciente administración, presuntamente se hicieron acciones de espionaje, seguimientos e interceptaciones ilegales contra varios personajes de la vida pública y política.

El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, fue uno de los afectados de acuerdo con la información conocida por este medio. El exfuncionario habló en El Debate acerca de este tema y reveló lo que le pidió a la Fiscalía tras conocer esta información.

“Quedé muy impactado con estas revelaciones. (…) Si al fiscal general de la Nación, que es aforado constitucional, que no lo puede investigar la Fiscalía durante su periodo, le hicieron esto, entonces cualquier colombiano pudo estar sometido a este tipo de cosas”, dijo.

Francisco Barbosa, exfiscal general de la nación. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Ante ello, según contó, presentó la respectiva denuncia en la Fiscalía y pidió principalmente que se investigue quiénes fueron los presuntos responsables de estos hechos.

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“También se establecen una serie de parámetros para la investigación, en donde se indague qué fue lo que ocurrió en la DNI, Dian y en la UIAF. (…) Le dije a la Fiscalía que rápidamente vayan por esa información, vayan por esto de forma urgente, porque creo que aquí hay la punta del iceberg de una gran investigación”, expresó.

Barbosa apuntó que, si este tipo de actividades son confirmadas por las autoridades, prácticamente lo que se hizo durante el gobierno Petro fue una especie de “Fiscalía paralela”, lo que calificó como muy grave, recordando que es algo ilegal.

Por lo mismo, resaltó que es muy importante conocer toda la información que se pueda sacar de los equipos de cómputo.

Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación. Foto: Helen Ramírez

El exfiscal aprovechó para agradecerle al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella por la importancia que ha mostrado frente al tema. “Esperamos que las cosas se vayan recomponiendo en Colombia”, señaló.

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Pese a todo, el exfuncionario fue claro en advertir que esto no le sorprende en lo absoluto, ya que se suma a otras actuaciones que se tuvieron desde que Petro llegó a la Casa de Nariño. “Esto lo que está planteando es que yo soy un perseguido y fui un perseguido”, dijo.

“Lo que uno buscaría es que este caso tenga una unidad investigativa que no se fracture. Todo esto que ocurrió demuestra una sola cosa: Colombia estuvo liderada por una banda criminal que saqueó los recursos”, agregó.

Barbosa contó que en su denuncia también le solicitó a la Fiscalía llamar a entrevista o a interrogatorio a las máximas cabezas que estaban en ese momento en las entidades salpicadas en este escándalo.

“Lo que estaban buscando era información de inteligencia, con usurpación de funciones judiciales en el marco de un posible concierto para delinquir, para tratar de acabar con la vida y honra de las personas”, manifestó.

Con todas estas presuntas actuaciones, lo que ocurrió, de acuerdo con él, es que se violentó la Constitución y la ley de inteligencia. “La Fiscalía va a tener que entrar rápidamente a recuperar toda la información y mirar esas auditorías”, complementó.