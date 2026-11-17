Luis Felipe Henao, nuevo gerente del Fondo Milagro, habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que será la tarea que asumió y los retos que tendrá que enfrentar para ayudar a los colombianos que resultaron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Entre otras cosas, el funcionario contó lo que le dijo el presidente Abelardo De La Espriella antes de anunciar públicamente su designación. “Él ha sido muy generoso”, comentó.

“Me llamó hacia las 7:30 de la noche, me señaló que había revisado muchos nombres, que con su equipo habían llegado a la conclusión de que era un buen mensaje para la sociedad que mi nombre estuviera al frente del Fondo Milagro”, contó.

Luis Felipe Henao, nuevo gerente del Fondo Milagro. Foto: Colprensa

El exministro de Vivienda aseguró que es consciente de los retos que tiene por delante y de la importancia que hay en este cargo. Por lo mismo, apuntó que desde el primer momento ha estado trabajando para hacer su mejor labor posible.

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En ese sentido, explicó que mientras que esté al frente del Fondo Milagro buscará aplicar tres conceptos: celeridad, eficiencia y transparencia. “Ese es el primer mensaje que le quiero dar a cada una de las familias”, dijo.

Henao indicó que un primer diagnóstico que conoció habla de más 197 mil viviendas afectadas, además de que varias infraestructuras de hospitales y colegios resultaron con consecuencias. Todo esto puede llegar a costar entre 40 y 50 billones de pesos, pero el Fondo Milagro actualmente tiene un presupuesto que no llega a los 700 mil millones de pesos.

“Esto no significa que el Fondo Milagro tenga que actuar todo, ya que acá cuenta el presupuesto de los ministerios de Vivienda, Salud y Educación, de la UNGRD, del Fondo de Adaptación”, manifestó.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia.

Es en este punto en el que el presidente De La Espriella le dio la primera instrucción al hoy gerente. “La orden es que nos toca raspar la olla porque plata no hay”, remarcó.

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“Hay que raspar muchos fondos/cuentas que están por ejemplo en la UNGRD y que se tienen que destinar para esto. Hay que hacer una revisión exhaustiva del Fondo de Adaptación y ver qué recursos hay para esto”, añadió.

El gerente dejó en claro que esta responsabilidad no es solamente nacional, sino que localmente los mandatarios también tienen que apoyar. De hecho, destacó la forma en la que algunos alcaldes y gobernadores ya han destinado recursos propios para esta situación.

“Muchos de esos recursos tienen que destinarse gerencialmente, pero no a que los administre el Fondo Milagro, a mí no me interesa ejecutar 40 billones de pesos por tema de transparencia, sino que cada una de las entidades lo pueda ejecutar con una coordinación del Fondo Milagro dirigido a las familias”, complementó.

Más allá de lo complejo que suena, Henao se mostró con confianza de que bajo el liderazgo del presidente Abelardo De La Espriella lograrán encontrar todas las formas para completar el dinero y ayudar a las familias.