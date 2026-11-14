Tomás Uribe reaccionó al nombramiento de Luis Felipe Henao como nuevo gerente del Fondo Milagro

El presidente Abelardo De La Espriella nombró a Luis Felipe Henao como nuevo gerente del Fondo Milagro, tras haberle pedido la renuncia a Jaime Uribe, luego de los cuestionamientos por los altos costos en la nómina de esa entidad.

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, reaccionó a este nombramiento, destacando las capacidades y la experiencia de Henao para liderar el Fondo Milagro.

Luis Felipe Henao advirtió que salarios en el Fondo Milagro “serán modestos y austeros”: También envió mensaje a De La Espriella

“Gran nombramiento el de @luisfelipehenao en el Fondo Milagro. Luis Felipe SIEMPRE lo ha hecho bien y NUNCA ha fallado: 1. Como abogado en la oficina de Jaime Lombana, 2. Viceministro en gob. Uribe, 3. Ministro en gob. Santos. El mérito por encima de la retórica y del amiguismo”, dijo puntualmente Tomás Uribe, esta mañana de sábado, 14 de noviembre.

Este mismo sábado, Henao agradeció al presidente Abelardo De La Espriella por dicho nombramiento e indicó que los salarios en el Fondo Milagro “serán modestos y austeros”.

“Presidente @ABDELAESPRIELLA, agradezco profundamente la designación como gerente del Fondo Milagro. Asumo esta responsabilidad con un principio irrenunciable: trabajar sin descanso y con total transparencia, para que cada peso llegue con la mayor rapidez posible a las familias damnificadas por el terremoto. Nuestro trabajo será misional y estaremos entregados día y noche a las víctimas. El equipo y sus sueldos serán modestos y austeros”, dijo Henao.