Riesgo país de Colombia cae a 1,8 % tras la llegada de Abelardo De La Espriella

En las últimas tres décadas, Colombia ha registrado fuertes variaciones en su riesgo país, indicador que refleja la prima que exigen los inversionistas internacionales para financiar a una nación. Según la consultora Sectorial, el diferencial alcanzó su máximo durante el gobierno de Ernesto Samper, en medio del proceso 8.000, con 10,7 por ciento. Le siguió el 10,6 por ciento registrado durante la administración de Andrés Pastrana, tras el fracaso del proceso de paz con las Farc.

El 48,3 % aprueba la gestión del presidente Abelardo De La Espriella, según AtlasIntel para Bloomberg

El indicador cayó a mínimos de 1 por ciento en 2007 y 2013, durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Posteriormente, volvió a subir con la pandemia y la elección de Gustavo Petro, hasta alcanzar 5,2 por ciento. Con la llegada de Abelardo De La Espriella, el diferencial se corrigió y actualmente se ubica en 1,8 por ciento.