Álvaro Uribe respondió a lo que dijo su hijo Tomás Uribe sobre una nueva derecha ‘clasista y homofóbica’: “El viejo de su papá”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez habló en El Debate de SEMANA acerca de diferentes temas y, entre otras cosas, se refirió a las palabras de su hijo Tomás Uribe sobre la nueva derecha.

En diálogo con la emisora Blu Radio, el también ingeniero químico aseguró que el Centro Democrático debe tener muy presente en qué se diferencia de los nuevos movimientos que, desde su visión, son “clasistas, homofóbicos y elitistas”.

El exjefe de Estado no dudó en reaccionar a esto que dijo su hijo y que ha despertado todo un debate en las redes sociales. “Lo que pasa es que no sabe que el viejo de su papá no es ni de la derecha vieja ni de la derecha nueva”, comentó.

“El viejo de su papá ama la democracia, ama la libertad. Yo quiero tener en mi alma, fomentar en ella, un concepto práctico y humanista de la libertad democrática”, agregó.

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En ese sentido, Uribe no se quiso encasillar en ser una persona de derecha y hasta contó una anécdota de lo que pasó en una ocasión que se encontró con el papá del presidente Abelardo De La Espriella, a quien calificó como su amigo personal y un hombre inteligente y culto.

“Él me dijo: ‘Nosotros somos ajenos al concepto de derecha e izquierda. Nosotros tenemos un sentido liberal clásico’. Él no hablaba de partidos, hablaba de un sentido liberal clásico y humanista”, señaló.

Por lo mismo, afirmó que cuando se refiere a diferentes aspectos como la salud o la seguridad, por ejemplo, todo esto lo conecta con un concepto humanista de la vida y de las relaciones políticas y sociales.

Incluso, el líder del Centro Democrático dejó en claro que siempre ha hablado de la llamada economía fraterna, algo que, desde su punto de vista, no tiene cabida ni en la izquierda ni en la derecha.

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“Yo les digo a los jóvenes en las universidades: cuando se concibe el liberalismo clásico, se puso en contraposición al individuo con el Estado; y cuando se concibe el socialismo clásico, se quiere imponer al Estado por encima del individuo”, dijo.

En esa línea, apuntó que lo que se debe hacer, desde su visión, es poner una dupla entre empresario y trabajador para enfrentar al Estado. “Yo creo que tienen que ser ambos y eso no les gusta”, expresó.

“A la izquierda le gusta el odio de clases y los sectores que dicen: ‘Uribe no es la derecha que queremos’, miran con pereza la economía fraterna, que a mí me parece que es la que da sostenibilidad”, complementó.