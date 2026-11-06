Le caen a César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá: Lo llaman “mal funcionario” y que es “supremamente arrogante”

En El Debate de SEMANA, el representante José Jaime Uscátegui se fue de frente contra César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, por su gestión en la ciudad en materia de seguridad.

“Supremamente arrogante, lo hemos sentido todos, lo siente el sector de la vigilancia y la seguridad privada que se ha acercado. Aquí por cada policía en Bogotá, tenemos once guardas de seguridad. Eso es una fuerza que no se puede desaprovechar. Pero es que el secretario de Seguridad, César Restrepo, es un mal funcionario y a veces siento que es una mala persona, porque no se baja de su ego y de su atril para escuchar a quienes queremos aportar a la seguridad de Bogotá, que somos todos los colombianos”, dijo Uscátegui.

Y agregó: “Es que son nuestras familias que se mueven día a día por la ciudad y no hemos encontrado eco en un secretario”.

En tal sentido, Uscátegui dijo en El Debate de SEMANA que Restrepo “ni corta, ni presta el hacha”.

“Porque no lo hace, pero tampoco permite que otros actores institucionales contribuyamos a la discusión. Cuando le dije lo de la vigilancia privada, me dijo: ‘no, es que las empresas me están pidiendo que les quite la restricción del pico y placa’. Yo le decía: ‘secretario, pero esa es una medida que se puede otorgar. Sí, vamos a tener a todos los guardas en la calle contribuyendo a la seguridad’. Pero como no se lo inventó él, sino que lo propuso una empresa de vigilancia, pues para él no es una buena medida”, recordó el congresista.

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