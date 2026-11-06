En las últimas horas ha circulado un video de un show de Mon Laferte que ha generando múltiples reacciones entre sus seguidores y usuarios de internet. En las imágenes se observa el momento en que la cantante chilena resulta sorprendida y afectada por un objeto que la golpea repentinamente mientras se encontraba en el escenario interpretando uno de sus éxitos musicales.

El hecho ocurrió durante un espectáculo realizado en Las Vegas, Estados Unidos, de acuerdo con Azteca 7 y otros medios internacionales. Según se aprecia en la grabación, una de las asistentes al concierto habría lanzado su teléfono celular hacia el escenario y el dispositivo terminó impactando directamente en el rostro de Mon Laferte.

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Enseguida, se observa a la cantante en shock por lo sucedido, mientras lleva una de sus manos hacia el rostro para cubrir la zona en la que recibió el golpe.

En el programa mexicano de espectáculos El gordo y la flaca ampliaron la información sobre este hecho, que se ha viralizado en las plataformas digitales, detallando que ocurrió en el Palms Casino Resort de la ciudad estadounidense, en el marco de la gira norteamericana del Femme Fatale Tour.

Así reaccionó el personal de seguridad

Otra partee del video que se ha difundido en redes muestra cómo, tras lo sucedido, la interpretación de la canción Amárrame tuvo que interrumpirse y, poco después, el personal de seguridad reaccionó tomando las medidas necesarias para retirar del lugar a la fanática que habría provocado el incidente y que se encontraba entre las primeras filas del recinto.

La situación generó un momento de tensión y malestar entre los asistentes, quienes no ocultaron su indignación ante la situación que tuvo que enfrentar Mon Laferte en pleno espectáculo.

Por eso, como muestra de rechazo al comportamiento de la mujer, varios espectadores comenzaron a abuchearla y, desde distintos sectores del lugar, se escucharon voces que exigían al personal de seguridad que la retirara del recinto.

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Según el medio mexicano, tras recibir el inesperado golpe en el rostro, a la altura del ojo izquierdo, la cantante chilena se retiró momentáneamente del escenario y se dirigió a bambalinas, donde recibió asistencia por parte de su equipo.

No obstante, su ausencia fue breve, ya que pocos minutos después Mon Laferte regresó a la tarima para continuar con su presentación. Al parecer, aunque según las imágenes el impacto fue fuerte, la cantante no habría presentado lesiones de gravedad, por lo que, después de recibir asistencia, decidió volver al escenario y seguir con su show.