Una conmovedora escena protagonizada por el cantante pereirano Jhonny Rivera se ha convertido en tema de conversación en redes sociales, donde varios usuarios han aplaudido un noble gesto que tuvo con una pequeña fan en uno de sus más recientes shows.

En la grabación, el intérprete de música popular aparece compartiendo un emotivo instante con una niña que no pudo contener el llanto durante una presentación que realizó en el municipio de San Roque, Antioquia, en el marco de la Tarde del Campesino.

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La escena quedó registrada en video y rápidamente llamó la atención de los internautas, pues en las imágenes también se puede ver al artista bastante conmovido por una petición especial que le habría hecho la menor.

De acuerdo con el medio Radiola TV, en pleno show, la niña que se ve en la grabación se habría acercado a Jhonny Rivera con el propósito de pedirle que cantara la canción ‘El dolor de una partida’ en honor a su padre fallecido.

Ante la petición de la pequeña, el cantante no dudó en hacer realidad su deseo y compartir con ella ese emotivo momento sobre el escenario. De esta manera, ambos terminaron interpretando el tema, mientras la niña rompía en llanto y Jhonny se mostraba visiblemente conmovido por el profundo dolor que la menor expresaba en medio de la presentación.

Aunque el artista aún no se ha referido a este conmovedor momento, en redes varios usuarios han destacado y aplaudido la cercanía que demuestra siempre con sus seguidores durante sus conciertos.

Además, resaltan que no es la primera vez que Jhonny Rivera tiene este tipo de gestos con su público, dejando en evidencia su disposición para compartir instantes especiales con quienes lo acompañan en cada show.

“Este señor tiene un corazón tan bonito”; “hasta yo lloré”; “yo también sentí tanto dolor por esa pequeñita”; “me vi reflejada en la niña”; “él siempre tan de buen corazón”, dicen algunos comentarios que generó el video.

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Jhonny Rivera en el concierto de Ryan Castro

Vale mencionar que Jhonny Rivera también sorprendió recientemente a sus fans al participar como invitado especial en el concierto de Ryan Castro en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

“Estaba con unos nervios impresionantes porque sabía que no era fácil, pero salgo y ese Ryan superqueridísimo. Yo no lo conocía, nunca había tratado con él”, contó el pereirano a través de sus historias de Instagram.