Diva Jessurum reaccionó a broma que Isabella Ladera le hizo a su hija: “¿Qué le pasa a esa mujer?”

Isabella Ladera ha sido protagonista de diversas polémicas en plataformas digitales, debido a detalles íntimos, familiares y amorosos que salen a la luz. La creadora de contenido no escapa de las críticas, precisamente por videos que sube.

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Tras llamar la atención con el nacimiento de su segundo hijo, la modelo fue foco de reacciones por un video que subió a redes sociales, mostrando una broma que le hacía a su hija mayor, Mía.

La reconocida influencer no dudó en unirse a un comentado trend, el cual ponía como protagonistas a los menores de edad. De hecho, varios clips mostraban los instantes en los que muchos padres bromeaban con sus hijos, realizando esta dinámica.

De acuerdo con lo que se observa, Isabella Ladera estaba jugando con su niña, a quien le explica que debe correr de una habitación a otra, intentando hacerlo de la manera más rápida posible. Allí no le dice nada al respecto, pero la intención era amagarla como si le fuera a cerrar la puerta en la cara.

El post muestra cómo Mía frena antes de llegar a la habitación, resbalando y cayéndose al piso, donde termina llorando. La modelo se acerca rápidamente y la consuela, alzándola para revisar si se había golpeado muy duro.

“Hice el trend con Mía”, escribió en el pie de foto del post.

Esta situación se hizo viral y llevó a que varios famosos reaccionaran, criticando la decisión que tomó Ladera de jugarle la broma. La influencer borró el clip de Instagram, pero varios comentarios quedaron captados.

Una de las que reaccionó fue Diva Jessurum, quien no dudó en arremeter contra la famosa, a quien cuestionó por hacer estas cosas en plataformas digitales.

“¿Qué le pasa a esa mujer? Lo que hace la gente por un like. Dios mío!!! Si eso es lo que muestra en redes...“, escribió.