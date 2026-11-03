Hija de Laura Bozzo destapó verdad sobre el estado de salud de la presentadora: “Hemos estado con ella”

Después de varios días de incertidumbre y preocupación por por el estado de salud de la famosa presentadora peruana Laura Bozzo, su hija mayor, Victoria de La Fuente, decidió romper el silencio y revelar cómo se encuentra actualmente su madre.

Además, la joven se pronunció sobre los rumores que han circulado en redes sociales acerca de la supuesta muerte de la conductora, aclarando las versiones que han generado alarma entre sus seguidores.

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En primer lugar, Victoria de La Fuente comentó en exclusiva para el programa peruano ‘Amor y fuego’ que la presentadora se encontraba en Acapulco, México, cuando comenzó a presentar fuertes malestares durante la noche.

Justo ese día, su otra hija estaba de visita y logró reaccionar a tiempo llamando a una ambulancia, por lo que Bozzo fue trasladada a un hospital cercano, donde le diagnosticaron una úlcera que se había reventado y le había provocado peritonitis.

“Literalmente le salvó la vida”, afirmó Victoria al referirse a la pronta atención que logró recibir su madre al llegar al centro médico.

Según sus declaraciones, la situación de su mamá fue tan crítica que, cuando ingresó al hospital, los médicos le daban apenas un 10 % de posibilidades de sobrevivir. “Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó y entró en peritonitis. Fue súper súper grave”, confesó.

Por eso, la presentadora tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de manera urgente y, al día siguiente, fue trasladada al Hospital General, centro médico que su hija describió como “uno de los mejores hospitales en México”.

En este contexto, Victoria aclaró los rumores que señalaban que la situación económica de Bozzo no era buena y que, debido a eso, no había accedido a un hospital de primer nivel desde el principio. Según la joven, la situación se presentó de esa manera porque ni su madre, ni su hermana ni ella son de México o de Acapulco, así que no sabían sobre los centros médicos de la zona al momento de la emergencia.

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Por otro lado, aunque confirmó que su madre sí estuvo intubada y en cuidados intensivos, aseguró que ahora está mejorando y ya fue trasladada a una habitación. “Es la peor situación en la que la he visto hasta ahora”, precisó.

No obstante, para tranquilidad de sus seguidores en América Latina, todo indica que Laura Bozzo logró superar el momento más crítico de esta difícil situación de salud. Tras abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la presentadora se encuentra consciente y ha mostrado una evolución favorable, de acuerdo con el reciente reporte entregado por su hija mayor.

“Hemos estado con ella estas dos semanas que estuvo en Cuidados Intensivos, que fue la etapa más delicada”, detalló Victoria.