Horóscopo de hoy, martes 3 de noviembre, de Nana Calistar: estos signos podrían presentar grandes cambios

Este martes 3 de noviembre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana, entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.

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Además de Nana, hay más personas que están inmersas en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.

Horóscopo de este martes, 3 de noviembre de 2026, según Nana Calistar

Aries

“Confiar no te hace culpable de una mentira ajena. Un cariño podría empezar a sentirse distinto; disfrútalo sin correr. Si tienes un amor a distancia, reconoce si todavía hay ganas o solamente saludos por costumbre”.

Tauro

“Menos queja y una solución concreta: empieza por lo que sí depende de ti. No respondas al ex solamente para ganar el último pleito. Un ingreso extra podría ayudarte a explorar un negocio basado en algo que ya sabes hacer”.

Géminis

“En ese reencuentro con gente de la secundaria no tienes que demostrar que te fue mejor que a todos. Puedes llegar contento con tu vida, aunque todavía haya cosas por resolver. Disfruta reconocer caras, recordar travesuras y descubrir quiénes son ahora”.

Cáncer

“Tu proyecto necesita constancia, no solamente entusiasmo de estreno. En el amor, no aceptes encuentros que después te dejan triste. Tampoco eres farmacia de guardia para atender cada calentura que llegue por mensaje”.

Leo

“No conviertas el miedo al cuerno en interrogatorio diario. Habla de lo que necesitas y demuestra cariño sin hacerte el frío. Si alguien te gusta, invítalo a salir: una respuesta clara sirve más que veinte indirectas”.

Virgo

“No sueltes tu empleo por una promesa bonita: confirma sueldo y condiciones. En el amor, distingue las ganas del compromiso; no anuncies boda cuando nomás traes calentura. Una amistad merece aclaración antes que sentencia”.

Libra

“Cobra bien tu trabajo y aclara qué incluye tu servicio. Apoya al compañero nuevo sin entrarle al mitote. También pide espacio antes de terminar contestándole mal a quien quieres: descansar no debería darte culpa”.

Escorpio

“Si aparece una contradicción con tu pareja, pregunta sin inventar otra novela. En los negocios, prueba con poca mercancía y observa qué se vende. Los corazones en redes se agradecen, pero todavía no pagan las facturas”.

Sagitario

“Planea ese viaje dejando tiempo para disfrutar, no para correr de un lado a otro. Una amistad podría presentarte alguien interesante. Conócelo directamente y evita convertir al grupo en comité de tus futuros arrumacos”.

Capricornio

“Arréglate para disfrutar tu cuerpo de hoy y recibe los cumplidos sin discutirlos. Una fiesta podría traer coqueteo. En el trabajo, revisa qué ganarías y qué dejarías antes de aceptar una propuesta”.

Acuario

“Si tu proyecto no funciona, encuentra el obstáculo antes de gastar más. En pareja, revisen los celos sin exigir contraseñas. Una disculpa antigua puede escucharse con calma; no obliga a recuperar toda la confianza de inmediato”.

Piscis

“No te enamores de una separación que alguien promete y nunca concreta. Una compañía nueva podría gustarte por su constancia. Aprende del pasado sin castigarte: pasarla mal no significa que lo merecías”.