Laura Bozzo es una de las presentadoras peruanas que ha logrado construir una amplia trayectoria en la televisión latinoamericana. Su estilo directo y su participación en programas de alto impacto la han convertido en una figura reconocida, tanto por su trabajo frente a las cámaras como por las controversias que ha protagonizado.

Uno de los espacios en los que volvió a acaparar miradas fue La Casa de los Famosos, de Telemundo, donde compartió con figuras como Niurka Marcos y Osvaldo Ríos.

“De esta momia no se libran”: Laura Bozzo reaparece y rompe el silencio tras preocupación por su estado de salud

Sin embargo, recientemente, su nombre volvió a despertar curiosidad entre sus seguidores luego de que se conociera un episodio inesperado relacionado con su vida personal, que generó nuevas reacciones entre quienes siguen de cerca sus pasos dentro y fuera de la televisión.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Laura Bozzo se encuentra atravesando delicados problemas de salud, los cuales la llevaron a recibir atención médica. Pese a que parecía que había mejorado, las cosas se complicaron.

De acuerdo con lo revelado por Venga la Alegría, la peruana estaba hospitalizada en urgencias del Hospital General de México, debido a temas relacionados con una úlcera gástrica. No obstante, la situación no cambió y la comunicadora estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos.

ELizabeth Curiel dio a conocer detalles sobre lo que estaba pasando, asegurando que había obtenido información médica de Bozzo, en la cual se mencionaban afecciones por un choque séptico e hipertensión pulmonar.

En el reporte, la presentadora indicó que su colega estaba intubada y bajo ventilación mecánica, por lo que debía tener cuidados médicos puntuales.

“En este estudio se observa que ya no existe lesión abdominal, porque en la operación que le hicieron en Acapulco fue cerrada esa úlcera”, dijo en el programa.

Laura Bozzo. Foto: LatinContent via Getty Images

Curiel mencionó que en dicho informe se habla de una neumonía, aumento del tamaño del corazón, lesiones en paredes de los bronquios, quistes en los riñones e hígado y un colapso pulmonar.

Por el momento no hay un pronunciamiento de la familia de la peruana, por lo que no se ha confirmado este detalle más allá del documento.