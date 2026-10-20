Karina García preocupó a sus seguidores tras mostrarse en un centro médico y rompió el silencio sobre lo ocurrido

Karina García se ha convertido en una de las creadoras de contenido más vistas en Colombia. Su popularidad aumentó notablemente tras su paso en el reality show La Casa de los Famosos, del Canal RCN.

A partir de entonces, los seguidores de la influenciadora han estado aún más pendientes de sus proyectos y asuntos de su vida personal, como su embarazo. Debido a esto, recientemente encendió las alarmas luego de mostrarse en la habitación de un centro médico a través de sus historias de Instagram.

Karina García preocupó a sus seguidores tras mostrarse en un centro médico: esto fue lo que pasó

Al poco tiempo de publicar esta imagen, los seguidores de la modelo antioqueña empezaron a especular sobre su estado de salud, pues para nadie es un secreto que se encuentra en las últimas semanas de gestación para darle la bienvenida a su tercer hijo.

¿Qué le pasó a Karina García?

Tras darse cuenta de la ola de especulaciones que se generaron con su fotografía en una clínica, Karina García decidió pronunciarse para aclarar la situación y darle un parte de tranquilidad a sus fans.

Si bien es cierto que las especulaciones apuntaban a que, al parecer, estaría dando a luz a su hijo, la verdad es que no se trataba de una complicación de salud exactamente de ella, sino de su hijo menor llamado Valentino.

“Desde anoche estamos en la clínica (...) todavía no va a nacer mi bebé, pero Valentino está enfermito. No voy a entrar en detalles acerca de lo que tiene, pero estamos acá en el hospital y quería contarles”, explicó la creadora de contenido a través de su cuenta oficial de Instagram.

Además, aprovechó el espacio para desahogarse con sus seguidores y mencionar que, aunque no está mal de salud, sí tiene el ánimo un poco bajito, precisamente por la situación que está pasando su pequeño.

“Obviamente con la energía bajita porque a ninguna mamá le gusta tener a su hijo en un hospital, pero esa es la situación de hoy”, añadió.

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Posteriormente, Karina García compartió una nueva fotografía en el hospital y un video junto al menor donde aparecía alimentándolo. “Bueno, no sabía si aparecer porque hay momentos que es bueno uno guardarse para su vida personal”, comentó la también empresaria antes de explicar el proceso que se encuentra atravesando actualmente con Valentino.

Aunque García no dio detalles sobre el problema de salud que padece su hijo, prometió informar más adelante a sus seguidores sobre su recuperación y los cuidados que probablemente debe tener para seguir evolucionando.