Famoso locutor y su esposa confesaron la pérdida de su bebé con desgarradora despedida: “Un latido que nunca llegó”

Una triste noticia recayó en el reconocido presentador de Impresentables, de Los 40, Roberto Cardona y su esposa, Camila Upegui, también integrante del equipo. Ambos compartieron una noticia dolorosa con sus seguidores: la pérdida del bebé que esperaban.

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La pareja dio a conocer el hecho a través de una publicación en sus redes sociales, que recibió solidaridad de colegas, amigos, oyentes y personas cercanas.

En la foto que compartió Upegui, aparecen ella y su esposo acostados junto a Jimmy, el perro de la familia. La foto estuvo acompañada de un extenso mensaje en el que expresó los sentimientos, las expectativas y los sueños que habían construido en esas semanas de embarazo.

“Ilusión. A veces, pensada como una representación errónea de la realidad. Como una pequeña alucinación. Confusa para algunos. Para mí, tan clara como un milagro”, escribió en el inicio del post, en el que describió la esperanza que sintió desde que supo que esperaba un hijo.

La periodista también recordó los planes que imaginó para esta nueva etapa familiar. Entre ellos estaban las fotos, la llegada de la barriguita y las ganas de compartir la noticia con el mundo:

“Mi ilusión de sueños, planes, fotos, una barriguita, ganas de contarle al mundo entero, oraciones y agradecimiento, aprendizaje, pero, sobre todo, un amor inmenso. Casi intangible”.

Upegui explicó que el embarazo duró nueve semanas y siete días, un período breve que, sin embargo, dejó una huella profunda en su vida.

En lo que contó del duelo, habló de las preguntas sin respuesta y la dificultad de afrontar una despedida cuando todavía esperaba conocer a su bebé.

“Nueve semanas y siete días. Un duelo díficil de entender. Un dolor que no se cuenta porque no se explica, tan íntimo y tan solitario de transitar”, escribió.

También resumió la experiencia con una frase que conmovió a sus seguidores: “Un cuerpo embarazado no dará a luz. Una despedida sensorial, porque todavía la estábamos esperando”.

En medio del gran dolor, la periodista destacó cómo la ha acompañado su esposo y recordó al locutor como un padre que enfrenta un duelo mientras intenta sostenerla emocionalmente.

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Aunque Roberto no publicó un mensaje, respondió a su esposa con palabras de amor y admiración: “Te amo y te admiro negrita mía”, resaltando la esperanza que ella representa en su vida.

El post terminó con una despedida llena de amor y esperanza: “En otra vida tendremos la fortuna de escuchar tu corazón y verte crecer. Hoy te llevamos en nuestra alma como nuestro destello más grande de amor”.