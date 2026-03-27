Roberto Cardona, locutor de ‘Los 40′, de luto por dolorosa pérdida: “Me parece mentira que no estés”

Roberto Cardona se convirtió en uno de los rostros más famosos de la radio colombiana actual, debido a su sólida experiencia detrás de los micrófonos y en formatos de entretenimiento.

¿Murió Victoria Ruffo? Se revela verdad sobre noticia relacionada con la famosa actriz de telenovelas mexicanas

El comunicador ganó al público con su humor, sarcasmo, estilo de presentación y su profesionalismo, convirtiéndose en una parte importante de Los 40.

Roberto Cardona sorprendió a miles de sus seguidores con una publicación inesperada en su cuenta oficial de Instagram, donde se despidió de un ser querido. El locutor mostró su tristeza y dolor, expresando unas palabras muy impactantes.

El famoso mencionó que su mascota, Raúl, había fallecido recientemente, dejando un gran vacío en su casa. En el post dijo que aún no podía creer lo que sucedió, llevando en su mente el recuerdo en muchos momentos de su vida diaria.

Cardona indicó cuánto amaba a su perro, despidiéndolo con mucho dolor y tristeza, a través de fotos que compartió. En el carrete se puede ver a Camila Upegui, su esposa, junto a su perro en diferentes momentos.

“Me parece mentira que no estés 🐨, que tus patas no suenen corriendo en el piso de la casa. Nos haremos a la idea de no viajar juntos, de no dormir con tus ronquidos 🥺. Fuiste el perro más amado, nuestro compañero de viaje y ahora nuestro ángel!”, escribió al inicio.

“Te amo, Raúl, rata”, agregó.

En las postales se le ve sentado con el perro de raza bulldog francés, el cual aparece también acostado en una cama, disfrazado, asistiendo a la boda de los locutores y compartiendo con otra mascota que tienen.

Estos recuerdos removieron fibras en miles de personas, quienes reaccionaron y desearon lo mejor para Roberto en este instante tan duro.