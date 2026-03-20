Gabriel de las Casas pegó susto a compañeros en pleno programa de ‘La Luciérnaga’: “Se puso pálido”

La Luciérnaga se ha convertido en uno de los programas de radio más conocidos de Colombia, destacándose por su estilo especial y único. Con el tiempo, esta idea atrajo a los oyentes, que se identificaron con sus miembros y caras conocidas.

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Sin embargo, recientemente, el programa del 19 de marzo de 2026 atrajo la atención de muchas personas por un suceso inesperado que fue grabado en cámara y micrófonos. Fue una broma de uno de los locutores, lo que causó preocupación entre sus compañeros.

Según lo que se registró, todo estaba bien en el programa en vivo de La Luciérnaga, cuando Gabriel de las Casas, un periodista conocido, preocupó a sus compañeros en el set con una serie de comportamientos extraños. El comunicador dejó claro que no se sentía bien, lo que causó preocupación en los que lo estaban viendo.

El periodista empezó a actuar de forma extraña alrededor de las 4:15 p.m., quitándose los audífonos y mirando de una manera inusual. En un momento, se cubrió los ojos con las manos y apoyó la cabeza en ellas. Luego, se quitó la balaca para poder escuchar a su equipo del máster.

Poco a poco, asustó a los otros miembros, especialmente a Alexandra Montoya, que estaba sentada a su lado y se preocupó mucho al ver lo que estaba pasando.

“Me dio maluquera”, dijo después de mirar a los laterales, mientras sus audífonos se caían.

“¿Qué pasó?”, preguntó la locutora, que sonó angustiada.

Gabriel de las Casas, de manera sorpresiva, se disculpó y luego hizo un comentario humorístico, mencionando que no había comido nada porque estaba esperando el desayuno por la celebración del Día del Hombre.

“Uy, qué pena. No he desayunado, esperando lo del Día del Hombre. Me dio como una maluquera”, comentó.

Alexandra Montoya, que denunció una modalidad de robo, le reprochó este chiste, afirmando que ella sí creyó que algo le estaba pasando: “Ay, Gabriel, me asustó de verdad. Pensé que le había dado algo en serio”.

“Se puso pálido”, dijeron sus otros compañeros de la mesa de trabajo.