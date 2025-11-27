Alexandra Montoya expuso modalidad de robo de la que fueron víctimas amigos de su hijo en el norte de Bogotá: “Quedan paralizados”

Alexandra Montoya, reconocida periodista, fue foco de reacciones en redes sociales, debido a un tema que expuso, y que se relacionaba con una modalidad de robo en el norte de Bogotá. La comunicadora aclaró cómo sucedió todo, ya que su hijo fue víctima de un intento de hurto cerca a las instalaciones del Centro Comercial Andino.

La locutora afirmó que el menor se encontraba a salvo y se había logrado soltar de esta situación, pero cuatro compañeros no corrieron con la misma suerte, pues dos mujeres los amenazaron y los despojaron de los celulares.

En el relato con Caracol Radio, Alexandra Montoya puntualizó que los hechos se dieron el 25 de noviembre, en horas de la tarde, cuando su hijo se iba a encontrar con un grupo de compañeros. Lo curioso del instante fue que el joven se percató que sus amigos habían sido abordados por estas personas, quienes se habrían hecho pasar por policías para amedrentarlos y quitarles sus pertenencias.

Según lo dicho, las mujeres preguntaron a las víctimas si tenían drogas y comenzaron a pedirle sus pertenencias, intentando revisar los chats y conversaciones de sus teléfonos móviles.

El menor llegó a ver a sus compañeros y ahí se dio cuenta que las mujeres ya les habían quitado los celulares, mientras los asustaban y amenazaban con que les iban a hacer algo.

“Mi hijo se da cuenta que hay dos señoras abordando a cuatro niños y les dicen, ¿ustedes tienen drogas? Y los cuatro niños responden que no. Ellas les dicen: ‘Muéstrenme los celulares, los chats y las claves’”, comentó.

“Les dicen: ‘Silencio porque si no les podemos hacer algo’ y los amenazan y los amedrantan y ellos quedan paralizados”, agregó.

La famosa contó lo ocurrido en el norte de Bogotá. | Foto: Instagram @alexandramonto

Las responsables no dudaron en actuar y afirmarle a los menores que no estaban solas en la zona, por lo que era mejor que no se movieran y se quedaran en un solo lugar. Tras esto, se montaron en un auto y huyeron, dejando asustados a los jóvenes, quienes fueron víctimas a plena luz y vista de los transeúntes de la conocida zona.

La periodista sí fue enfática que nada de esto pasó dentro del Centro Comercial Andino, pues el establecimiento prestó ayuda a las víctimas cuando quedaron solas. La famosa apuntó que facilitaron las cámaras de seguridad, permitiendo que las investigaciones sean aptas para atrapar a la banda delincuencial.

En cuanto a las características de las mueres, señaló: “Dos señoras que los abordan y, según los niños, una parecía que estuviera embarazada, la otra tenía lentes de contacto, una tenía una ceja sin pelo”

Centro Comercial Andino se pronunció

El famoso lugar, ubicado cerca de la calle 85, decidió lanzar un comunicado oficial, aclarando lo sucedido y especificando que esta modalidad de robo no se dio dentro de su zona comercial. En el texto se aseguró que los menores fueron ayudados por el centro de información, intentando comunicarse con los padres.

“No hace parte de sus instalaciones ni de la zona cubierta por su esquema de seguridad (...) Tras el incidente, los menores afectados se acercaron voluntariamente al Punto de Información del Centro Comercial buscando apoyo. De inmediato fueron atendidos por nuestro personal, quienes activaron el protocolo de acompañamiento y contención, brindando asistencia y facilitando la comunicación con sus familiares”, se lee.