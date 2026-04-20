Desgarrador mensaje de Érika Fontalvo tras muerte de su esposo, Carlo Vallejo: “No era aún su tiempo”

Érika Fontalvo fue foco de miradas y reacciones en plataformas digitales, luego de que se confirmara la muerte de su esposo Carlo Fabián Vallejo Mora, reconocido cirujano vascular. El médico perdió la vida el pasado 16 de abril, en Bogotá, dejando una huella imborrable en la vida de su familia y de muchas personas que admiraban su trabajo.

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El suceso impactó a muchos usuarios de redes sociales, ya que su partida se relacionó con el grave accidente que sufrió el 22 de enero de 2022, cuando un vehículo lo embistió mientras realizaba ciclismo en la Vía al Mar, en el Atlántico.

Carlo Vallejo sufrió graves traumas craneales, los cuales lo llevaron a recibir atención en cuidados intensivos por dos semanas. Estas afectaciones neurológicas fueron permanentes y requirió un proceso para su recuperación.

Versiones apuntaron a que su muerte se dio por una crisis en un episodio convulsivo que sufrió. Su familia no se había pronunciado, hasta que Érika Fontalvo decidió despedirlo con un doloroso y sentido mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

La periodista mostró su gratitud con el hombre que construyó un hogar, asegurando que la fe y la fortaleza familiar siempre estuvieron presentes. La comunicadora enmarcó que no sentía que fuera su tiempo de partir, pero estaba agradecida con los momentos que vivieron juntos.

“El Padre Eterno, el Señor de la Vida, el que la da y la quita, el que señala nuestro destino, decidió que era hora de que Carlo ocupara el lugar que le tenía reservado a su lado. Ese mismo Dios misericordioso, pleno de amor y bondad, permitió que continuara cuatro años más al lado de sus seres amados, luego del siniestro vial que estuvo a punto de costarle la vida en 2022″, escribió.

“No era aún su tiempo; todavía debía mostrarle al mundo la grandeza del milagro que Dios había obrado en él, con la ayuda de tantos profesionales de la salud, que hicieron hasta lo imposible para salvar y recuperar a uno de los suyos. Gracias, mil veces gracias”, agregó.

Fontalvo aseveró que su pareja se mantuvo fuerte para salir adelante, basándose en el amor que sentía por sus seres amados. Además de las lecciones, el cirujano demostró sus ganas de vivir.

“Pero, sin duda, fue el amor hacia los suyos el motor que impulsó con ejemplar valentía el inquebrantable deseo de Carlo de aferrarse a este mundo. Muchas lecciones por compartir, vivencias por experimentar y dolores por sanar… nada le quedó grande ni fuera de su alcance durante este tiempo, en el que se dio a todos por entero con genuina devoción", dijo.

“Fueron muchos años a su lado, compartidos en distintas etapas, como compañeros de vida, padres, socios vitales y expareja, pero siempre unidos por el irrompible lazo del amor, el respeto y la lealtad que une a una familia, como lo fuimos hasta el último de sus días, con Alejo, nuestro amado hijo; y con Lucy, su princesa, a la que quiso como un padre”, indicó.

La famosa reafirmó el duro camino que venía, precisamente por el vacío que dejaba en la vida de sus hijos. Allí comentó que vendrían etapas distintas, donde todo daría un giro y se basarían en su recuerdo.

“Será difícil seguir sin su presencia física, pero no nos cabe ninguna duda de que continuará cuidando de nosotros, como lo hizo durante los últimos 15 años. Este no es el fin, sino el comienzo de una nueva etapa en la que Dios nos iluminará dando muestras de su infinito amor, sosteniendo nuestras vidas y obrando con su grandeza. A nombre de mis hijos y el resto de mi familia, con humildad absoluta, gracias por sus mensajes de solidaridad”, concluyó.