La seguridad en Bogotá sigue siendo tema de conversación, precisamente por situaciones que se presentan en espacios públicos. Más allá de los robos y atracos, otro asunto que preocupa es la violencia y la reacción de habitantes, quienes llegan a causar tragedias.

Gustavo Bolívar se pronunció tras tragedia en rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en Bogotá: “No hay palabras suficientes”

El pasado 18 de abril, las miradas de posaron en un caso insólito que ocurrió en la localidad de Santa Fe, donde un hombre agredió a dos personas con arma blanca en pleno rodaje de la famosa producción Sin senos sí hay paraíso.

Tras confirmarse la muerte de los dos hombres, que hacían parte del equipo, y del agresor, las reacciones no se hicieron esperar en el gremio, asegurando que dolía profundamente ver cómo había sucedido todo. Luego de las palabras de Carmen Villalobos y Carolina Gaitán, muchos se percataron del post que hizo Manuela González.

De acuerdo con lo que se detalló, la celebridad publicó una imagen y un sentido mensaje, refiriéndose a uno de los integrantes de la producción que murió. Se trató de Nicolás Perdomo, quien compartió con la famosa en otros proyectos, creando recuerdos que ella llevará en su mente.

Según se detalló, Manuela González publicó el texto, asegurando que estaba muy triste por lo que pasó con sus colegas de la industria. La intérprete puntualizó que tenía presente una conversación con el joven, donde le agradecía por todo lo que hizo.

“Qué dolor tan profundo. Nico, dejas un vacío insondable... Guardaré tu sonrisa y tus palabras como un tesoro. Te lo dije cuando terminamos de grabar y te lo repito ahora estés donde estés: Gracias por tu cariño y cuidado día tras día. Gracias por tu amabilidad y bonita energía. Gracias por cuidarnos tanto. Un abrazo de consuelo a tu familia y a todos quienes tuvieron la fortuna de tenerte cerca. Descansa en paz”, escribió.

“Con un profundo gesto de solidaridad y respeto acompaño a las familias, amigos y al equipo de trabajo de los compañeros que fallecieron ayer. Les mando un abrazo de solidaridad en este momento tan difícil 💔🙏💫“, agregó.

La actriz agregó una fotografía del hombre, enviándole fuerzas a su familia en este instante tan crudo que les tocó vivir.