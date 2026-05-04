Manuela González vivió inesperado momento con Messi: grabó instante en el que el futbolista tuvo particular reacción al verla

Manuela González conquistó a miles de personas con su trabajo en la industria de la actuación, logrando marcar huella con grandes personajes, tal y como lo hizo en Perfil falso, de Netflix. La artista cautivó con su versatilidad, sumando un gran número de seguidores, quienes están pendientes de su vida.

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Recientemente, la actriz llamó la atención con una serie de publicaciones que realizó, en las que mostró parte de una experiencia que vivió al asistir a un evento bastante famoso a nivel internacional, coincidiendo con figuras importantes.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Manuela González estuvo presente como invitada VIP al Gran Premio de Miami, el cual se enfoca en la Fórmula 1. La actriz compartió en redes sociales parte de esta experiencia, mostrando cómo se vivía el ambiente en este lugar.

De hecho, en estos espacios digitales, la latina aprovechó para dejar en evidencia que coincidió con Lionel Messi, estallando de emoción al poder llamar su atención y saludarlo. Contrario a lo que muchos creían, el argentino tuvo una inesperada reacción, mostrándose muy sonriente y amable.

En el clip, que se hizo viral, se detalla al astro del fútbol en el lugar, donde contó con la presencia de su familia que lo acompañaba. En una zona privada, donde estaba Manuela González, se le vio cuando volteó a mirarla, levantando su mano para saludarla, mientras sonreía y guiñaba un ojo de forma amigable.

“Nunca pensé que esto pasaría”, escribió Sofía Aragón, famosa mexicana, en el pie de foto, donde recopiló este instante con la estrella argentina.

La colombiana, por su parte, grabó en modo selfie, demostrando lo feliz que estaba de conocer y coincidir con el futbolista. Sus palabras fueron: “Hola, Messi, ¿cómo estás?”.

“Bueno, despelucada, pero con toda la actitud”, agregó, mandándole un beso, en forma de admiración.