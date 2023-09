Manuela González fue elogiada por sensual escena en la telenovela ‘Tía Alison’

Entre los comentarios que recibió la actriz estuvieron: “el cuerpazo obvio no se le niega 🙌”, “Uff mamacita”; “Candamil no es bonito físicamente hablando como para un prototipo de galán, mientras que Manuela si es todo lo contrario 😂”.

La mujer mostró su rostro al natural, sin ningún tipo de filtro, y compartió un emotivo mensaje, manifestando que así es ella realmente y que así se ama. “Así, sin filtros. Sin ponerle el ‘París’, sola con mi propia piel y hasta con un par de ‘visitantes’ que no faltan. Que la tecnología no distorsione nuestra realidad y sus imperfecciones. Todos, a pesar de las pantallas, seguimos siendo de carne y hueso. Y saben qué? Así es más hermoso”, escribió la actriz.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos fueron: “Muy linda, no deberíamos avergonzarnos cuando nos salgan arruguitas, la gravedad no se puede detener y no podemos estar a punto de filtros. Bien, Manuela 🙌🙌❤️”, “Pero con esa piel para qué PARÍS ❤️”, “Ella es divina con filtro y sin filtro ❤️”, “Se ve linda igual😍”, “Tiene cule piel bellaaaaaa”, “Totalmente cierto, no podemos estar siempre ocultando lo que somos y dibujando un mundo de mentiras y fantasía. Más amor propio y aceptación de lo que somos”.