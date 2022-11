Foto: Manuela González sorprende sin maquillaje y sin filtros. Así se ve

Manuela González es una de las actrices más talentosas de nuestro país. La mujer tiene una larga trayectoria en el mundo de la actuación y con cada uno de los personajes que ha interpretado ha dejado en evidencia que es muy talentosa. Algunas de las telenovelas en las que ha estado son: Me llaman Lolita, En los tacones de Eva, La bella Ceci y el imprudente, El señor de los cielos, entre otras.

Asimismo, la colombiana se ha robado el corazón de miles de personas con su belleza física y es que también es considerada como una de las mujeres más bellas de Colombia. Todo el cariño que la gente siente por ella se refleja en sus redes sociales, donde suma más de un millón de seguidores.

Recientemente, Manuela González encantó a más de un internauta con una foto que subió a sus historias de Instagram. Allí la mujer mostró su rostro al natural, sin ningún tipo de filtro, y compartió un emotivo mensaje, manifestando que así es ella realmente y que así se ama.

“Así, sin filtros. Sin ponerle el ‘París’, sola con mi propia piel y hasta con un par de ‘visitantes’ que no faltan. Que la tecnología no distorsione nuestra realidad y sus imperfecciones. Todos, a pesar de las pantallas, seguimos siendo de carne y hueso. ¿Y saben qué? Así es más hermoso”, escribió la actriz.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos fueron: “Muy linda, no deberíamos avergonzarnos cuando nos salgan arruguitas, la gravedad no se puede detener y no podemos estar a punto de filtros. Bien, Manuela 🙌🙌❤️”, “Pero con esa piel para qué PARÍS ❤️”, “Ella es divina con filtro y sin filtro ❤️”, “Se ve linda igual😍”, “Tiene cule piel bellaaaaaa”, “Totalmente cierto, no podemos estar siempre ocultando lo que somos y dibujando un mundo de mentiras y fantasía. Más amor propio y aceptación de lo que somos”.

Amparo Grisales reveló cuáles son las cirugías estéticas que se ha hecho

Amparo Grisales, también conocida como la diva de Colombia, es una de las actrices y modelos con mayor reconocimiento en el mundo del espectáculo por su extensa trayectoria en la televisión. Además, es de las figuras públicas más controversiales por su personalidad que despierta amores y odios.

Un detalle por el que suelen llenarla de elogios es por su esbelta figura que, todavía a sus 66 años presume con orgullo luciendo ceñidos vestidos y hasta en trajes de baño de dos piezas bastante candentes que dejan en evidencia su tonificado abdomen y sus espectaculares curvas.

Aunque durante varios años ha sido blanco de burlas por su edad, cientos de internautas coinciden al dar su opinión sobre su cuerpo, pues pese a las críticas y malos comentarios que suelen hacer sus detractores, no se puede negar que ha sabido conservar muy bien su físico, motivo por el que constantemente recibe mensajes en los que le piden sus tips o trucos de belleza.

Hace unos años, en entrevista con Yo, José Gabriel, aseguró que de todos los procedimientos estéticos que le han inventado a lo largo de su carrera, solo se ha realizado uno y no tiene nada que ver con sus curvas. “Solo una, en el busto hace mucho tiempo cuando vi que, con mi ejercicio, al quemar grasa, se me desapareció lo poco que tenía”.

Además, resaltó que nunca quiso llamar la atención por un pecho exageradamente grande. “Hay que ponerse un poquito, no exagerar, no me gusta quedar vulgar, ni voluptuosa, ni para sacar y mostrar el escote, solo que se vea un poquito, no como dicen que me aumenté e hice otras cosas, hasta ahora solo ha sido eso”, dijo.