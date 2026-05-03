“Yo oigo y…”: Gusi dejó clara su posición sobre el reguetón

El cantautor y productor colombiano Gusi, que tiene el nombre de Andrés Acosta Jaramillo, estuvo en Sin filtro en SEMANA, hablando sobre su extensa carrera musical.

“Me impactó mucho”: la razón por la que Gusi nunca ha probado alcohol, cigarrillo o drogas

Gusi, cinco veces nominado al Latin Grammy, se ha erigido como un embajador de la música tropical colombiana. Nacido en un cruce de influencias, la herencia guajira de su padre y las lecciones iniciales de guitarra de su madre, el cantautor ha rescatado ritmos del Caribe para fundirlos con el pop latino.

Su carrera despegó con el dueto Gusi & Beto entre 2006 y 2013, dejando himnos como Locos dementes e Indira II, que aún resuenan en emisoras y playlists de toda Latinoamérica.

Como compositor, ha puesto su pluma al servicio de gigantes como Diego Torres, Andrés Cepeda, Luis Enrique, Fonseca y Claudia Brant.

Gusi vivió una época en la cual apareció en Colombia el reguetón, que chocó con el tropipop, ritmo que muchos artistas colombianos impulsaron.

“La época del tropipop fue dura porque en ese momento llegó el reguetón y esa onda, en la radio se movió muy duro todo y se acabó todo. Muchos se echaron para abajo porque les cerraron la puerta en ese momento, pero yo dije que había que seguir y sacamos varios temas musicales”.

Sin Filtro con Gusi: su vida y cómo terminó creando ‘Vallenato Social Club’

Sin embargo, dejó clara su postura frente al reguetón, ritmo que le parece agradable, aunque aclara que en muchas ocasiones no comparte las letras de algunas canciones.

“Hay cosas que me gustan porque el reguetón ha mutado, hay artistas muy buenos, pero la letra no la comparto mucho. Hay muchos artistas que la respetan, en mi caso oigo dos compases y si la cosa no amarra pues le doy siguiente”.

Agregó: “Yo escucho otro tipo de música, pero no quiere decir que me disguste escuchar reguetón en una fiesta”.

Recientemente, Gusi unió a los más importantes artistas vallenatos para dar vida a Vallenato Social Club, un álbum que es un homenaje histórico al género colombiano.

Diego Bonilla y Gusi. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

El álbum reúne a 12 referentes de género en un proyecto colaborativo sin precedentes y que él ha documentado en sus redes sociales para sus seguidores.

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