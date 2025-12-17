Gusi recibe la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el Concejo de Bogotá por su trayectoria musical

En un acto cargado de emoción y orgullo bogotano, el cantautor y productor colombiano Gusi fue condecorado este martes por el Concejo de la capital con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en su máximo grado de Cruz de Oro.

La distinción, uno de los reconocimientos civiles más prestigiosos que otorga la ciudad, celebra no solo su trayectoria de más de una década en la música, sino su rol como puente entre las raíces caribeñas y el pulso contemporáneo de Colombia.

La Orden José Acevedo y Gómez, nombrada en honor al prócer independentista, premia méritos civiles excepcionales.

GUSI ES CONDECORADO POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ CON LA “ORDEN CIVIL AL MÉRITO JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ” EN EL GRADO CRUZ DE ORO Foto: Julián Carvajal

El presidente del Concejo, Samir José Abisambra, fue quien impulsó y entregó la proposición durante la ceremonia protocolaria. Gusi tomó en sus manos la medalla Cruz de Oro y un pergamino, símbolos de gratitud eterna de Bogotá hacia un artista que ha tejido su vida y carrera en las calles de la capital.

“Bogotá es la ciudad donde crecí y me formé como persona y como músico. Aquí nacieron mis primeros sueños y mis primeros conciertos, y aquí construí el camino que me ha llevado a los escenarios de Colombia y del mundo. Es una ciudad multicultural, creativa y profundamente ligada a mi origen, al que siempre regreso”, expresó el artista con voz conmovida, según el comunicado oficial del Concejo.

Foto: Julián Carvajal

Gusi, cinco veces nominado al Latin Grammy, se ha erigido como un embajador de la música tropical colombiana. Nacido en un cruce de influencias, la herencia guajira de su padre y las lecciones iniciales de guitarra de su madre, el cantautor radicado en Bogotá ha rescatado ritmos del Caribe para fundirlos con el pop latino. Su carrera despegó con el dueto Gusi & Beto entre 2006 y 2013, dejando himnos como Locos Dementes e Indira II, que aún resuenan en emisoras y playlists de toda Latinoamérica.

Como compositor, ha puesto su pluma al servicio de gigantes como Diego Torres, Andrés Cepeda, Luis Enrique, Fonseca y Claudia Brant.

Sus colaboraciones con Carlos Vives, Nacho, Silvestre Dangond, Andrés Cepeda, Franco De Vita, Mike Bahía, Greeicy, Luis Enrique y Gian Marco evidencian su capacidad para unir generaciones y estilos. Más allá de los escenarios, Gusi genera empleo en la industria creativa: conciertos, giras y producciones que involucran músicos, técnicos, productores, realizadores audiovisuales, diseñadores y equipos logísticos. Así, posiciona a Colombia como exportador de talento, dinamizando la cadena de valor musical nacional.

Foto: Julián Carvajal

La condecoración llegó en un momento álgido para Gusi, inmerso en Vallenato Social Club, su primer álbum colaborativo de vallenato como líder. El proyecto, que verá la luz en el primer semestre de 2026, rinde homenaje a las raíces del género desde su mirada pop tropical. El pasado 3 de diciembre lanzó Amor Viejo, junto a Peter Manjarrés, cuarto sencillo que anticipa un disco con voces emblemáticas del vallenato.