Jhonny Rivera es uno de los artistas más reconocidos en la industria musical colombiana gracias a su larga trayectoria marcada por éxitos que han cruzado fronteras y han cautivado a varias generaciones, algunos sus canciones más sonadas han sido: El dolor de una partida, El Intenso, Comprendí que te perdí, entre otros.

Gracias a su talento, este 4 de noviembre el artista fue condecorado en la plenaria del Senado por la labor que ha realizado el artista en beneficio del país.

Reconocimiento a Jhonny Rivera

En la presentación del también empresario, se recordó cómo comenzó su vida profesional y se recalcó que durante la mayor parte de esta se ha dedicado a componer, cantar y compartir escenario con grandes artistas.

Al artista le confirieron la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Caballero por su amplia trayectoria, su aporte musical y social al país.

Durante el evento, los senadores se refirieron al reconocimiento que le fue otorgado a Rivera y más de allá de su música recalcaron el mensaje que comparte con ella, en la que prevalecen sus valores como la humildad, autenticidad, disciplinada y honestidad.

La plenaria del Senado le otorgó la Orden del Caballero al cantante de música popular Johnny Rivera por su trayectoria y el auge de esta corriente musical.



Rivera agradeció el homenaje y dijo que “es un género que dejó de ser ‘el patito feo’, para convertirse quizás en el género… pic.twitter.com/VkUrZ2F0gv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 4, 2025

“Usted es un legado musical”, dijo uno de los miembros del cuerpo legislativo, afirmando que el compromiso que ha tenido, también ha sido con la sociedad porque ha ayudado a las personas que lo necesitan y dejó claro su buen corazón por ser solidario.

Palabras de Jhonny Rivera tras recibir su homenaje

Luego de que el cantante recibió la condecoración y se tomó unas fotografías con su prometida Jenny López y con algunos de los asistentes del evento, dio unas palabras de agradecimiento.

“Recibo con gran sorpresa, gratitud este bonito reconocimiento. Me parece mentira, pero no habló solo de mi nombre propio, sino en nombre del género que hace unos años nuestra música popular era música de cantina, de estratos bajos y hoy en día estar visitando sitios importantes como este me enorgullece muchísimo”, dijo.

Jhonny demostró su alegría por el alcance que ha tenido el género, confesando que dejó de ser “el patito feo”, pues ha logrado destacarse no solo a nivel nacional, sino también internacional, e incluso, lo comparó de manera positiva con el vallenato, que también ha logrado gran popularidad en otras partes del mundo.