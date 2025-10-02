Jhonny Rivera y Jenny López han sido una de las parejas que más ha recibido comentarios por la diferencia de edad, pero —a su vez— han logrado ganarse el cariño de sus seguidores, quienes resaltan su relación como una de las más estables de la industria.

A pesar de las críticas que han recibido, los cantantes de música popular han demostrado sus ganas de continuar juntos, tanto así que el pasado 3 de mayo Jhonny le propuso matrimonio en su presentación en el Movistar Arena en Bogotá.

La noticia sorprendió a los fanáticos y desde ese momento se generaron interrogantes sobre cuándo y dónde se llevará a cabo la boda, quiénes serán los invitados y cómo será el vestido de la novia.

“Me imagino que tu boda será muy pomposa”, fue uno de los mensajes que recibió la caleña en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en su perfil, a solo un mes de la romántica propuesta.

“Les contamos que es el otro año, todavía no tenemos fecha. Planeamos, o pensamos, que el dinero que se vaya a invertir en una fiesta sea una mejor opción ponerlo en un viajecito. También pensamos que va a ser muy familiar, nuestro círculo social, que la verdad es muy pequeño, aunque no parezca”, confesó López.

La boda de los cantantes ha generado incertidumbre sobre dónde y cuándo se llevará a cabo. | Foto: Instagram @jhonnyrivera

Sin embargo, hace unos días, la prometida de Jhonny Rivera volvió hacer la misma dinámica y recibió una pregunta similar sobre cómo sería su matrimonio; por primera vez, reveló algunos detalles.

En la fotografía subida a sus historias afirmó que fue una de las preguntas que más le hicieron y de forma muy breve y sencilla respondió:

“Se celebrará en el mes de febrero, será en Pereira. Nos vamos a casar por la iglesia; será una boda pequeña, familiar y muy sencilla”, escribió Jenny, agregando que todavía no tiene el vestido.

Así se conocieron Jhonny Rivera y Jenny López

En una entrevista, el cantante comentó que fue contactado por la joven para qué cantaran juntos en un concierto en el departamento del Cauca, y luego, el papá se comunicó con él para que la oportunidad fuera en cada presentación que se realizará en esa región.

Rivera se cautivó con el talento de Jenny, por lo que tiempo después se unió a la agrupación y cantaron en otras ciudades. Aunque no compartían espacios fuera de la tarima, apostaron un beso, lo que generó que empezaran a tener más cercanía no solo por trabajo, sino porque se dieron cuenta de que tenían mucho en común.