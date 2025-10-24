Jhonny Rivera y Jenny López volvieron a ser una de las parejas más comentadas en los últimos meses, después de que los asistentes al concierto del risaraldense presenciaron la romántica propuesta de matrimonio el pasado 3 de mayo en el Movistar Arena, lo que generó todo tipo de comentarios.

Una presentación por los 20 años de trayectoria del cantante de música popular terminó siendo una noche inolvidable para la pareja, que decidió dar un nuevo paso, y desde ese momento, los seguidores se han mostrado interesados en conocer más detalles sobre la boda.

La joven es muy activa en sus redes sociales y recientemente ha realizado dinámicas en las que ha respondido varias preguntas sobre su carrera, sus conciertos y sobre lo que más le han escrito, su relación y la esperada celebración.

Así fue la propuesta de matrimonio de Jhonny Rivera a Jenny López | Foto: Captura de pantalla redes sociales

¿Jhonny Rivera y Jenny López firmarán capitulaciones?

A través de su cuenta de Instagram, López habló sobre el acuerdo legal que suele firmarse al instante de casarse o cuando se desea convivir en unión marital, esto con el fin de definir los bienes que hacen parte de la sociedad conyugal.

“Disculpa que te pregunte, ¿en tu matrimonio firmarás capitulaciones?”, le escribió una usuaria.

“Sí, es lo correcto”, respondió la intérprete de El dolor con el licor, uno de sus más recientes lanzamientos.

La historia fue subida a una página y muchas personas se pronunciaron, en su mayoría afirmaron estar de acuerdo con la decisión que tomaron, pues si llegaran a terminar evitarían problemas: “Así debe ser”.

¿Cuándo y dónde será la boda de Jhonny Rivera y su prometida?

Al inicio, la pareja de artistas no habían dado ningún tipo de información sobre su casamiento, solo dejaron claro que no será muy “pomposo”, como le habían preguntado anteriormente.

“Les contamos que es el otro año, todavía no tenemos fecha. Planeamos, o pensamos, que el dinero que se vaya a invertir en una fiesta sea una mejor opción ponerlo en un viajecito. También pensamos que va a ser muy familiar, nuestro círculo social, que la verdad es muy pequeño, aunque no parezca”, confesó López.

La noticia ha generado interrogantes sobre cuándo y dónde se llevará a cabo la boda, quiénes serán los invitados y cómo será el vestido de la novia, por lo que, días después, Jenny reveló nuevos detalles.