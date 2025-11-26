Suscribirse

Concejo de Bogotá condecoró a guardas de seguridad de TransMilenio que defendieron el sistema de colados que los amedrentaron con cuchillos

Un grupo de jóvenes agredió y amenazó con armas blancas a los guardas de seguridad del portal, en el sur de la ciudad.

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 7:35 p. m.
Guardianes que enfrentaron a colados con cuchillo en el '20 de Julio' son condecorados.
Guardianes que enfrentaron a colados con cuchillo en el 20 de Julio recibieron una condecoración. | Foto: Concejo de Bogotá

El Concejo de Bogotá, en cabeza de su vicepresidente, Juan David Quintero, lideró un acto solemne de reconocimiento a los guardas de seguridad del Portal 20 de Julio de TransMilenio, quienes el pasado 19 de septiembre enfrentaron una situación que puso en riesgo la operación del sistema y la integridad de cientos de usuarios.

El acto destacó la valentía y el compromiso de los vigilantes, cuya intervención evitó que la situación escalara y comprometiera la seguridad de cientos de usuarios.

El caso generó amplio impacto en medios y redes sociales, luego de que varios videos registraran el momento en que los agresores desenfundaron armas blancas para intimidar y atacar a los guardas, conocidos como “anticolados”.

Guardianes que enfrentaron a colados con cuchillo en el '20 de Julio' son condecorados.
Guardianes que enfrentaron a colados con cuchillo en el '20 de Julio' son condecorados. | Foto: Concejo de Bogotá

Los hechos iniciaron cuando los vigilantes impidieron que los jóvenes superaran los torniquetes por la fuerza. La reacción inmediata del grupo fue una agresión violenta, en la que dos de ellos saltaron las barandas y se abalanzaron contra uno de los funcionarios. Uno de los guardas resultó herido mientras intentaba alejarse y pedir apoyo.

Quintero aseguró que la condecoración reconoce “una labor silenciosa, pero esencial” para la operación segura del sistema. A la ceremonia asistieron los guardas homenajeados, sus familias, representantes de TransMilenio y voceros institucionales.

Concejal Juan David Quintero
Concejal Juan David Quintero. | Foto: Concejo de Bogotá

Los reconocidos son José Daniel Cruz Toribio, María Alejandra Bustamante Acosta, Danilsa Caraballo, Jonathan Andrés Castillo Wilches, Víctor Hugo Cardona Hincapié, Hagler Durando Rojas Cardona, Luis Enrique Castro Cuevas, José Gabriel Garcés Reyes, Luis Estevan Cuadros Sosa, Moncaleano Martínez Fidel Geovanny, Cerpa Pietro Camilo Andrés, Roa Feliz Lorena, Salamanca Tovar Lorena Paola y Yate Sánchez Edwin David.

