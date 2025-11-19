TransMilenio llegará por primera vez a Cota: la extensión que beneficiará a más de 11 millones en la región Bogotá-Cundinamarca

Como parte de una ampliación de la calle 80 que busca integrar la capital con municipios cercanos, TransMilenio empezará a estudiarse para llegar hasta Corta, en la Sabana de Bogotá. El proyecto, en etapa de estudios de prefactibilidad, prevé una inversión inicial cercana de 13.440 millones de pesos y obras puntuales que servirían para conectar rutas intermunicipales y servicios urbanos.

La iniciativa forma parte de la agenda de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, la entidad que coordina políticas territoriales entre la capital y los municipios aledaños y que agrupa a más de 11 millones de habitantes. La ampliación de la calle 80 y la posible extensión de TransMilenio hacia Cota buscan aliviar la congestión de ese corredor y facilitar traslados entre Bogotá y la Sabana de Occidente.

¿Qué incluye la fase que comienza ahora?

La etapa que se financia y que ya tiene convenio firmado es la de prefactibilidad: diagnosticar técnicamente la vía, evaluar impactos ambientales y construir los diseños que permitirán pasar a obras concretas.

Entre las obras que se mencionan como prioritarias están:

Construcción de un tercer carril entre la glorieta de Siberia y el puente de Guaduas: la idea es tener trazados que permitan tráfico mixto, mejorar la fluidez y dejar carriles exclusivos donde operen buses de TransMilenio.

Reubicación del patio-taller del Portal 80: el traslado facilitaría la operación de buses articulados y la logística de la flota.

Centro de Intercambio Modal (CIM) en Siberia: pensado como un nodo donde confluirían transporte intermunicipal, rutas regionales y TransMilenio para permitir transbordos más ágiles.

Lo que ya se hizo y lo que falta

El convenio que financia los estudios fue suscrito por la Región Metropolitana y entidades vinculadas a movilidad, con acompañamiento de una institución del Grupo Banco Mundial, para estructurar técnicamente la obra antes de lanzarla a contratación.

Esa firma permite empezar los estudios formales. Sin embargo, primero deben completarse los estudios, aprobarse diseños, gestionar predios y viabilidad cambios y, posteriormente, conseguir y ejecutar la inversión constructiva.

Para que la extensión funcione, el municipio interesado deberá articularse formalmente con la Región Metropolitana: otras localidades como Soacha y Fusagasugá ya se han adherido a ese esquema regional para facilitar la integración de servicios.