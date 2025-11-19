Suscribirse

NACIÓN

TransMilenio llegará por primera vez a Cota: la extensión que beneficiará a más de 11 millones en la región Bogotá-Cundinamarca

La iniciativa forma parte de la agenda de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

19 de noviembre de 2025, 10:51 p. m.
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá | Foto: Guillermo Torres / Semana

Como parte de una ampliación de la calle 80 que busca integrar la capital con municipios cercanos, TransMilenio empezará a estudiarse para llegar hasta Corta, en la Sabana de Bogotá. El proyecto, en etapa de estudios de prefactibilidad, prevé una inversión inicial cercana de 13.440 millones de pesos y obras puntuales que servirían para conectar rutas intermunicipales y servicios urbanos.

Contexto: TransMilenio anuncia importante cambio para todos sus usuarios: ojo con estación que estará cerrada

La iniciativa forma parte de la agenda de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, la entidad que coordina políticas territoriales entre la capital y los municipios aledaños y que agrupa a más de 11 millones de habitantes. La ampliación de la calle 80 y la posible extensión de TransMilenio hacia Cota buscan aliviar la congestión de ese corredor y facilitar traslados entre Bogotá y la Sabana de Occidente.

¿Qué incluye la fase que comienza ahora?

La etapa que se financia y que ya tiene convenio firmado es la de prefactibilidad: diagnosticar técnicamente la vía, evaluar impactos ambientales y construir los diseños que permitirán pasar a obras concretas.

Entre las obras que se mencionan como prioritarias están:

  • Construcción de un tercer carril entre la glorieta de Siberia y el puente de Guaduas: la idea es tener trazados que permitan tráfico mixto, mejorar la fluidez y dejar carriles exclusivos donde operen buses de TransMilenio.
  • Reubicación del patio-taller del Portal 80: el traslado facilitaría la operación de buses articulados y la logística de la flota.
Contexto: Volvió a pasar en TransMilenio: escuchan ruidos bajo tierra de una estación y lo hallado sorprendió
  • Centro de Intercambio Modal (CIM) en Siberia: pensado como un nodo donde confluirían transporte intermunicipal, rutas regionales y TransMilenio para permitir transbordos más ágiles.

Lo que ya se hizo y lo que falta

El convenio que financia los estudios fue suscrito por la Región Metropolitana y entidades vinculadas a movilidad, con acompañamiento de una institución del Grupo Banco Mundial, para estructurar técnicamente la obra antes de lanzarla a contratación.

Esa firma permite empezar los estudios formales. Sin embargo, primero deben completarse los estudios, aprobarse diseños, gestionar predios y viabilidad cambios y, posteriormente, conseguir y ejecutar la inversión constructiva.

Para que la extensión funcione, el municipio interesado deberá articularse formalmente con la Región Metropolitana: otras localidades como Soacha y Fusagasugá ya se han adherido a ese esquema regional para facilitar la integración de servicios.

Contexto: Video muestra violenta agresión entre pasajeros y guardas de seguridad en una estación de TransMilenio, ¿qué pasó?

Las autoridades impulsoras del proyecto dicen que la ampliación pretende reducir tiempos de viaje, descongestionar accesos a Bogotá, mejorar la conexión entre modos de transporte y disminuir emisiones al promover el transporte público. En esta fase, no hay fechas públicas definitivas para el inicio de obras ni para la puesta en servicio de una eventual ruta hasta Cota.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Condenan a premiada exfiscal que investigó narcos, se pensionó y se convirtió en prófuga de la justicia

2. Joven deportista fue hallada sin vida y con varios impactos de bala en zona rural de Ocaña: esto es lo que se sabe del caso

3. Pillos de Medellín dieron papaya en el vergonzoso sepelio de alias ‘Chom’, el llamado fletero de fleteros, y les cayó la Policía: este fue el resultado

4. Gregorio Pernía anunció la llegada de su bebé con emotivo video: “Un momento inolvidable”

5. ¿Tiene mascotas?: En esta ciudad de Estados Unidos su perro tiene prohibido ladrar o aullar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TransMilenioCotaProyectoCundinamarca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.