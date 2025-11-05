Suscribirse

Bogotá

Video muestra violenta agresión entre pasajeros y guardas de seguridad en una estación de TransMilenio, ¿qué pasó?

Las autoridades competentes impusieron las sanciones correspondientes a los presuntos usuarios involucrados.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

6 de noviembre de 2025, 1:39 a. m.
TransMilenio se pronunció por este hecho.
En las últimas horas, se viralizó un nuevo video de un presunto altercado entre pasajeros del sistema masivo de transporte de Bogotá y guardas de seguridad en una estación de TransMilenio.

La violenta agresión quedó registrada en video por otro usuario que estaba en el lugar de los hechos, quien grabó los momentos de tensión entre varias personas involucradas.

Al parecer, la situación se presentó luego de que el personal de vigilancia hiciera un reclamo a estas personas, quienes presuntamente pretendían evadir el pago del pasaje.

Por su parte, la compañía de Transmilenio rechazó el hecho: “Rechazamos todo acto de agresión o intolerancia dentro del Sistema”, dice inicialmente el comunicado.

Además, dio a conocer que las autoridades competentes impusieron las sanciones correspondientes a los presuntos usuarios involucrados en el altercado.

“Según las primeras versiones, las personas implicadas habrían ingresado de forma irregular evadiendo el pago del pasaje. Durante el desarrollo de las labores de apoyo y control, propias del equipo de vigilancia, ocurrió una agresión física hacia los guardas que intervinieron para restablecer el orden”, mencionó la empresa.

Y agregó: “Las autoridades competentes impusieron las sanciones correspondientes a los usuarios involucrados en el altercado, en el marco de lo establecido por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, reafirmando que este tipo de comportamientos no serán tolerados dentro del Sistema”.

TransMilenio fue enfático al mencionar que las autoridades seguirán sancionando a todo usuario que sea sorprendido incumpliendo las normas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Hacemos un llamado a toda la ciudadanía a adoptar comportamientos que favorezcan una sana convivencia y a hacer un uso adecuado del Sistema y reafirmamos el compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad para proteger la integridad de sus usuarios y colaboradores”, puntualizó el comunicado del sistema masivo de transporte.

