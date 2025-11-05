Suscribirse

Bogotá

“Esclavo, chofer”: video de agresión a conductor del SITP causa indignación; TransMilenio responde

En el registro se escucha al hombre lanzar una serie de ofensas y apelativos humillantes hacia el operador.

5 de noviembre de 2025, 11:46 p. m.
Esto le dijo dentro de un bus al trabajador.
Esto le dijo dentro de un bus al trabajador. | Foto: Redes Sociales: Colombia Oscura

Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre, identificado por usuarios como un supervisor del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), insultando y humillando a un conductor mientras el vehículo seguía su recorrido. La grabación fue difundida esta mañana por la cuenta Colombia Oscura y generó reacciones inmediatas entre pasajeros y usuarios en X.

En el registro, que fue tomado por una pasajera, se escucha al hombre lanzar una serie de ofensas y apelativos humillantes hacia el operador. Entre las expresiones más repetidas están “Ande, esclavo” y “Lo destruyo de un golpe”, frases que fueron destacadas por quienes compartieron el material en redes.

El conductor responde en varios momentos con “Está loco” mientras intenta mantener la concentración en la conducción. No hay en el video —ni en las publicaciones que lo acompañan —información clara sobre el motivo inicial del intercambio.

TransMilenio publicó un pronunciamiento en el que rechazó “todo acto de violencia, agresión e intolerancia” y aclaró que, según las primeras versiones, el hombre que aparece en el video no haría parte directamente del personal de TransMilenio ni del concesionario de operación de buses, sino que estaría vinculado a Recaudo Bogotá, la empresa encargada del sistema de pago y control de flota del SITP.

La entidad informó que solicitó a Recaudo Bogotá los datos necesarios para identificar al presunto agresor y establecer la hora, fecha y lugar exactos del incidente, con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes. También recordaron que el personal operativo del sistema presta un servicio esencial para la ciudad y los más de cuatro millones de usuarios que usan diariamente el transporte.

Recaudo Bogotá, por su parte, es la concesionaria encargada de la Plataforma de Transporte Inteligente, responsable del manejo del recaudo, los sistemas tecnológicos y la información a usuarios dentro del SITP. Es decir, sus trabajadores operan procesos relacionados con la gestión tecnológica y financiera del sistema.

El video desató una oleada de comentarios de rechazo en redes sociales. Varios usuarios pidieron sanciones ejemplares y cuestionaron el trato hacia los conductores del sistema. “Increíble que permitan este tipo de trato a los conductores, la manera inhumana y humillante en la que se expresa este ‘supervisor’. Ojalá lo despidan, pésimo ejemplo”, escribió un usuario en respuesta a la publicación original.

Otros calificaron la escena como un reflejo de una cultura de abuso de poder: “simplemente es nuestro paisaje nacional: si tenemos un poco de poder, creemos que tomamos el sol con las manos”, se lee en otro comentario.

También hubo quienes pidieron esclarecer si el agresor realmente pertenece a la planta de supervisores o si se trata de un contratista externo. “Si en verdad es supervisor, terrible; su sanción debería ser inmediata. Si no, que igual le den su demanda: un usuario del sistema no debe humillar a nadie”, opinó otro internauta.

Algunos mensajes, además, señalaron que este tipo de episodios ponen en duda el clima laboral dentro del sistema: “¿Y el ambiente laboral en TransMilenio es bueno? Digamos que...”, comentó otro usuario.

