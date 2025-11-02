Video | Jóvenes disfrazados se subieron al techo de un TransMilenio en movimiento y lanzaron pólvora en la noche de Halloween en Bogotá

Bogotá fue el escenario de múltiples situaciones que ocurrieron en la noche de Halloween de este 31 de octubre de 2025. Una de ellas involucra a unos jóvenes, un TransMilenio y pólvora.

Un grupo de cuatro jóvenes, dos de ellos disfrazados de Spider-Man, se encontraban arriba de una estación de TransMilenio a la espera de la llegada de un articulado para subirse encima.

Una vez subidos en el techo del articulado, que siguió su ruta sin percatarse de la situación, estos jóvenes prendieron cada uno dos bengalas de colores y comenzaron a disparar la pólvora hacia el cielo.

El hecho quedó grabado por medio de un dron y por los celulares de los presuntos involucrados, que también estaban filmando desde distintos ángulos lo que estaban haciendo.

Tras avanzar varios metros, los jóvenes brincaron del articulado en movimiento y siguieron lanzando pólvora al aire sin que las autoridades intervinieran en la situación.

De acuerdo con el Manual del Usuario de TransMilenio, este tipo de conductas serían castigadas para quienes sean sorprendidos incurriendo las normas como en este caso.

El documento detalla que este hecho sería una multa de tipo 1, lo que equivale a cuatro salarios mínimos legales vigentes: “Quien perturbe la tranquilidad de los demás en los medios de transporte público, mediante cualquier acto molesto”, dice el manual.

Por el momento, ni la Policía de Bogotá ni la empresa de TransMilenio se han pronunciado por este hecho que pudo haber terminado en tragedia o en accidente.

Uno de los presuntos jóvenes involucrados en este caso subió el video a sus redes sociales, el cual ya tiene más de 560 mil vistas, más 23 mil likes, y más de 600 comentarios en Instagram.