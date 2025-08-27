La irresponsabilidad de algunas personas por el afán de ganar seguidores en redes sociales, parece no tener límites.

Precisamente, en las últimas horas se volvió viral un video en el que dos jóvenes aparecen caminando sobre las vigas de las obras del metro de Bogotá.

En las imágenes se aprecia a estos dos sujetos caminando sin protección alguna sobre la estructura de la Línea 1 de esta megaobra que se construye en la capital del país. Tal como se observa en el video, los jóvenes llegaron hasta la parte superior de una de las vigas lanzadoras, ubicadas a más de 30 metros de altura.

Tras poner en riesgo sus vidas, ambos finalizaron su temerario recorrido en el separador de la avenida Caracas, sin que fueran abordados por el personal de seguridad a cargo de la obra.

El hecho generó rechazo por algunos internautas, quienes también cuestionaron al personal de seguridad a cargo de las obras.

“Atontados, dándoselas de valientes; Después se ‘estortillan’ y le toca al pueblo pagarlos; qué peligro, cómo permiten esto; Dios los proteja, a veces ser joven es no tener conciencia de ciertas cosas y eso no los hace malos, de verdad le pido a Dios que los proteja; ¿Y los guardas de seguridad? Se llega a caer un artista de estos y la culpa es de los de seguridad del metro por permitir el paso de gente sin ningún tipo de seguridad como lo es el arnés y el casco; Dios los guarde y nunca les pase nada, pero me parece una total imprudencia de su parte hacer este tipo de videos; ¿No se supone que en esas obras hay gente todo el tiempo? ¿Y el guarda de seguridad?”, comentaron algunos internautas.

Precisamente, desde la Empresa Metro de Bogotá emitieron un breve comunicado en el que rechazaron lo ocurrido y, a su vez, indicaron que ya le pidieron al concesionario Metro Línea 1 extremar las medidas de acceso a las megaobras.