Capturan a dos hombres que estaban robando en las obras del Metro de Bogotá

En las últimas horas se conoció la captura de dos hombres cuando robaban un camión con maquinaria perteneciente a las obras del proyecto del Metro de Bogotá en la localidad de Bosa.

Los sujetos, de 44 y 34 años de edad, fueron sorprendidos por las autoridades y capturados en flagrancia cuando sacaban de manera irregular diferentes elementos de la obra de infraestructura.

Entre los elementos que intentaban robar se encuentran gatos mecánicos, carros de avance, llaves de cortante y piezas metálicas importadas de China, consideradas de gran importancia para el desarrollo del proyecto.

Las autoridades señalaron que la alerta del personal de seguridad privada de la obra fue fundamental para capturar en flagrancia a los sujetos, tras detectar un vehículo de carga con herramientas sin autorización.

“Tras la verificación con el responsable técnico, se estableció que no existía permiso alguno para su retiro, por lo cual se activó el protocolo con las autoridades”, señaló la Policía Metropolitana de Bogotá.

La Policía capturó en flagrancia a dos hombres que hurtaban un camión con maquinaria de la obra del Metro de Bogotá. Entre los elementos se encontraban gatos mecánicos, carros de avance, llaves de cortante y piezas metálicas importadas de China.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto, según explicó el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía Bosa.

“Estas personas venían sistemáticamente haciendo hurto en vehículo de elementos esenciales. En este momento se están adelantando las audiencias de legalización de su captura ante un juez de control de garantías por el delito de hurto”, señaló el teniente coronel.

Además, explicó que la mercancía está avaluada en aproximadamente 20 millones de pesos, debido a que está es traída del exterior. “Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que atente a la seguridad y conciencia ciudadana”, señaló el comandante de la Policía.

Gracias al trabajo conjunto entre seguridad privada y nuestros policías de #Bosa, fueron capturados en flagrancia dos hombres que intentaron hurtar maquinaria y piezas metálicas importadas de la obra del Metro de Bogotá.



Una muestra de que la unión protege lo que es de todos.

En otros hechos, en la tarde de este viernes se registró un nuevo hecho de inseguridad en el sur de la ciudad. Según la información suministrada por las autoridades, un oficial de la Policía se encontraba realizando labores de control y vigilancia.

En medio de los hechos se percata de un intento de hurto y en el momento de ejercer sus labores resulta herido con arma de fuego por parte de uno de los presuntos delincuentes. Desde el momento del incidente, las unidades de emergencia realizaron un plan candado para poder dar con el autor del suceso.