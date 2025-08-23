Suscribirse

Nación

Capturan a dos hombres que estaban robando en las obras del Metro de Bogotá

Las autoridades indicaron que los sujetos pretendían sacar de manera irregular diferentes elementos de la obra.

Redacción Nación
23 de agosto de 2025, 2:10 p. m.
La Policía capturó a dos hombres cuando robaban un camión con maquinaria de la obra del Metro de Bogotá en Bosa.
La Policía capturó a dos hombres cuando robaban un camión con maquinaria de la obra del Metro de Bogotá en Bosa. | Foto: Policía

En las últimas horas se conoció la captura de dos hombres cuando robaban un camión con maquinaria perteneciente a las obras del proyecto del Metro de Bogotá en la localidad de Bosa.

Los sujetos, de 44 y 34 años de edad, fueron sorprendidos por las autoridades y capturados en flagrancia cuando sacaban de manera irregular diferentes elementos de la obra de infraestructura.

Contexto: Capturan en flagrancia a dos hombres que estaban robando en las obras del Metro de Bogotá

Entre los elementos que intentaban robar se encuentran gatos mecánicos, carros de avance, llaves de cortante y piezas metálicas importadas de China, consideradas de gran importancia para el desarrollo del proyecto.

Las autoridades señalaron que la alerta del personal de seguridad privada de la obra fue fundamental para capturar en flagrancia a los sujetos, tras detectar un vehículo de carga con herramientas sin autorización.

Tras la verificación con el responsable técnico, se estableció que no existía permiso alguno para su retiro, por lo cual se activó el protocolo con las autoridades”, señaló la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto, según explicó el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía Bosa.

“Estas personas venían sistemáticamente haciendo hurto en vehículo de elementos esenciales. En este momento se están adelantando las audiencias de legalización de su captura ante un juez de control de garantías por el delito de hurto”, señaló el teniente coronel.

Contexto: Drástico giro en caso de periodista que murió tras caer desde un noveno piso en Bogotá: capturaron a su novio

Además, explicó que la mercancía está avaluada en aproximadamente 20 millones de pesos, debido a que está es traída del exterior. “Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que atente a la seguridad y conciencia ciudadana”, señaló el comandante de la Policía.

En otros hechos, en la tarde de este viernes se registró un nuevo hecho de inseguridad en el sur de la ciudad. Según la información suministrada por las autoridades, un oficial de la Policía se encontraba realizando labores de control y vigilancia.

En medio de los hechos se percata de un intento de hurto y en el momento de ejercer sus labores resulta herido con arma de fuego por parte de uno de los presuntos delincuentes. Desde el momento del incidente, las unidades de emergencia realizaron un plan candado para poder dar con el autor del suceso.

Contexto: Capturan en Bogotá a cabecilla de finanzas de la estructura Comuneros del Sur del ELN

El oficial fue trasladado de manera oportuna a un centro médico de la ciudad, en el cual fue atendido por los especialistas para evitar complicaciones mayores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reconocida cantante colombiana contó que padece dura enfermedad; reveló detalles del proceso: “Nunca había hablado de esto”

2. Chasco del Manchester City ante Tottenham sacude la Premier League: así va la tabla de posiciones

3. Papá de Miguel Uribe Turbay se estrena como precandidato presidencial este domingo: máxima expectativa en el Centro Democrático

4. Estados Unidos solicitó en extradición a oficial retirado de la Armada Nacional por narcotráfico

5. Presentadora abrió su corazón y destapó razón detrás de su ruptura con Marcelo Dos Santos; estuvieron casados solo 10 meses

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PolicíaMebogCapturaBogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.