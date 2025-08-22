Oficial de la Policía de Bogotá resultó herido en medio de un intento de hurto

En la tarde del viernes 22 de agosto de 2025, un nuevo hecho de inseguridad se presentó en el sur de la ciudad. Según las primeras informaciones entregadas por las autoridades de la ciudad, un oficial de la Policía se encontraba realizando labores de control y vigilancia.

En medio de los hechos se percata de un intento de hurto y en el momento de ejercer sus labores resulta herido con arma de fuego por parte de uno de los presuntos delincuentes. Desde el momento del incidente, las unidades de emergencia realizaron un plan candado para poder dar con el autor del suceso.

Ciudadano capturado por hechos presentados en Usme | Foto: Policía Bogotá

“En una actitud valerosa, uno de nuestros oficiales que se encontraba de lavadores de vigilancia en el sector de La Marichuela, de la localidad de Usme, al evitar un hurto a una persona, fue atacado con arma de fuego. En el plan candado que realiza unidades de la estación de Policía Usme, se articuló el halcón y drones y se logró capturar a esa persona con el arma de fuego. Nuestro uniformado se encuentra fuera de peligro y es atendido en centro médico”, señaló el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano.

El oficial fue trasladado de manera oportuna a un centro médico de la ciudad, en el cual fue atendido por los especialistas para evitar complicaciones mayores.

La Policía Nacional utilizó diversos instrumentos con los que cuenta para dar captura a la persona que habría herido al oficial de la institución. Junto a la captura del sujeto se logró incautar una arma de fuego y munición para la misma. El material quedó a disposición de los equipos de investigación de la ciudad.

La comunidad del sector ayudó en las labores de persecución, facilitando el acceso de los miembros de la institución y ayudando con información clave para la captura.

La Policía Nacional capturó al responsable de herir al uniformado. | Foto: Policía Bogotá

El hombre que es señalado de atentar contra el uniformado deberá enfrentar el peso de la ley por hechos sucedidos en la tarde de hoy. Las autoridades de la ciudad continúan con las labores de investigación y judicialización del capturado.