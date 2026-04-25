Asocaña denuncia y condena atentados terroristas en el norte del Cauca

Ante las recientes escaladas terroristas que se han presentado por grupos armados en el departamento del Cauca, uno de los casos más recientes se presentó en la mañana de este sábado 25 de abril de 2026, en donde miembros de grupos armados incineraron el cabezote de dos trenes cañeros que se trasladaban por la vereda Santa Ana, zona rural del municipio de Miranda, ubicada en el departamento del Cauca.

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Tras estos hechos, se pronunció el Sector Agroindustrial de la Caña (Asocaña), quienes rechazaron lo ocurrido. La entidad informó, por medio de un comunicado, que los trenes cañeros que resultaron afectados se encontraban en la zona realizando sus labores de cosecha antes de presentarse el caso de violencia. Afortunadamente, ninguno de los trabajadores que manejaban estos vehículos resultó lesionado.

Los mismos trabajadores de la caña fueron los encargados de atender esta situación, buscando no perder este vehículo, indicaron los testigos de esta situación presentada en la zona rural de Miranda. Foto: Suministradas

La presidente de Asocaña, Claudia Calero, comunicó su preocupación ante los recientes casos que se presentan en la región y advierte el posible aumento de estos por parte de los grupos armados.

“Esta escalada pone en riesgo la vida de los trabajadores del campo y la estabilidad de las comunidades. Se requieren medidas urgentes por parte del Gobierno Nacional, las autoridades locales y la justicia para prevenir estos hechos. Asimismo, es necesario judicializar a los responsables y, sobre todo, proteger los derechos a la vida y al trabajo”, comentó la presidenta Calero.

Comunicado Asocaña 25 de abril Foto: Asocaña - API

La entidad recalcó sobre los otros casos que han ocurrido en las últimas horas en los municipios del Valle del Cauca y Cauca, enfatizando que algunos de los hechos han transcurrido en entornos de la agroindustria de la caña, lo cual presenta claros índices de escaladas de violencia que afectan la seguridad y la vida de trabajadores de campo de la zona junto con la estabilidad de las comunidades presentes.

De acuerdo con la información dada por Asocaña, durante el año 2025, seis funcionarios vinculados a la agroindustria de la caña terminaron siendo asesinados, mientras que otros 10 terminaron heridos a causa de las acciones criminales que ocurrían en la región.

“Desde Asocaña reiteramos la solicitud al Gobierno Nacional de adoptar medidas urgentes en articulación con las autoridades locales y la justicia, con el objetivo de prevenir estos hechos, judicializar a los responsables y restablecer condiciones de seguridad en los territorios. La violencia no puede seguir ganando espacio en el campo colombiano”, comentó la entidad.

Ataques terroristas por parte de grupos armados en el departamento del Cauca

Durante el fin de semana se ha registrado un sinfín de olas de atentados en distintos puntos de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, cobrando hasta el momento la vida de siete personas y más de 20 heridos.

Dentro de los casos registrados, se encuentra el uso de explosivos por parte de miembros de la estructura de las FARC hacia tropas del Ejército Nacional de Colombia en la ciudad de Cali. Asimismo, se presentaron hechos donde las disidencias generaron un escándalo terrorista sobre la vía panamericana , a la altura del sector del Túnel de Cajibío, donde se registró una carga explosiva dirigida a la fuerza pública y que impactó en la población civil.