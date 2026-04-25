Este sábado, 25 de abril, se presentó un atentado terrorista atribuido a disidencias de las Farc en la vía Panamericana, a la altura de Mercaderes, en el Cauca. El ataque ocurrió después del mediodía de esta jornada.

Aunque inicialmente el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, reportó siete personas muertas y 17 heridas, en las últimas horas la cifra aumentó a 14 fallecidos y más de 38 heridos, entre ellos cinco menores de edad. A través de la red social X, la autoridad dio a conocer el número de víctimas que dejó este violento hecho.

“Hasta el momento, reportamos 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas 5 menores de edad, seguimos atendiendo la situación desde nuestra Secretaría de Salud del Cauca”, señaló en una publicación hecha desde su cuenta personal.

Reconocemos y valoramos la presencia del @mindefensa @PedroSanchezCol, y de toda la cúpula militar en el departamento del Cauca. Articulamos acciones de atención para nuestra población e iniciamos consejo de seguridad de carácter nacional para enfrentar de manera coordinada esta… pic.twitter.com/z8ls0knW99 — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

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