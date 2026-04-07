La ciudad de Bogotá quedó conmocionada luego de que se diera a conocer el caso del robo de un vehículo en la localidad de Suba. Aunque en principio podría tratarse de un hurto más, la situación se volvió crítica al conocerse que, al interior del carro robado, se encontraba una niña de 7 años que estaba dormida.

Ladrones robaron un carro con una niña de 7 años adentro, en Bogotá: el hecho quedó registrado en video; alcalde Galán reveló detalles

Las autoridades fueron alertadas por medio de una llamada de emergencia a la línea 123. Tras esto, se desplegó un gran operativo que tenía como objetivo el rescate no solo del vehículo, sino también de la menor que se encontraba en su interior.

Niña rescatada en la ciudad de Bogotá. Foto: Red social X: Policía Metropolitana de Bogotá

Este operativo se llevó a cabo gracias a una articulación entre la Policía Metropolitana de Bogotá, el Gaula de la Brigada XIII del Ejército y la Secretaría de Seguridad.

Las acciones que se adelantaron incluyeron controles en distintos puntos, así como el refuerzo del patrullaje en varias localidades y la implementación de un cerco que permitiera rastrear el vehículo.

#URGENTE. Servicio Social. Se acaban de robar una camioneta Nissan X-Trail de Placa: PYQ 414, en la localidad de Suba (Bogotá) con una menor adentro. Por favor #difundir lo que mas puedan, si la ven dar aviso de inmediato a las autoridades, muchas gracias. pic.twitter.com/SoNu0emH6l — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 7, 2026

De manera simultánea, se realizaban labores para encontrar pistas que pudieran ayudar en la búsqueda de la menor. Según lo indicado, este operativo duró cerca de dos horas.

Cerca de 2000 uniformados fueron desplegados en este operativo. Foto: Red social X: Policía Metropolitana de Bogotá

En medio de la tensión y la incertidumbre que se vivía, el vehículo fue hallado en la localidad de Teusaquillo, específicamente en el barrio Nicolás de Federmán. Allí también se encontraba la menor de edad.

Este gran operativo contó con la participación de cerca de 2000 uniformados que tenían como único objetivo encontrar a la menor y el vehículo hurtado.

Pese a que la niña y el vehículo fueron encontrados, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo hincapié en que se continuará la búsqueda de las personas responsables del robo: “Vamos a encontrar a los responsables de este hecho y a llevarlos ante la justicia”.

El operativo también se realizó por el aire. Foto: Red social X: Policía Metropolitana de Bogotá

Es importante, en medio de este tipo de situaciones, apoyarse en las autoridades, pues estas son las que tienen la capacidad de reacción adecuada para hacer frente a la criminalidad presente en la ciudad de Bogotá.

“𝗟𝗔 𝗡𝗜𝗡̃𝗔 𝗙𝗨𝗘 𝗟𝗢 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥𝗢”: 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖Í𝗔 𝗤𝗨𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗖𝗔𝗧𝗢́ 𝗔 𝗨𝗡𝗔 𝗠𝗘𝗡𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗘𝗗𝗔𝗗 𝗘𝗡 𝗕𝗢𝗚𝗢𝗧𝗔́



No existen palabras suficientes para describir la 𝗮𝗻𝗴𝘂𝘀𝘁𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗱𝗿𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗲𝗻 𝗮 𝘀𝘂 𝗵𝗶𝗷𝗮 𝗲𝗻… pic.twitter.com/LUbRDA53mN — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) April 7, 2026

Se puede alertar a través de la línea 123 o dirigiéndose inmediatamente al CAI más cercano. Del mismo modo, es importante tomar las precauciones necesarias: si se necesita realizar una diligencia y se transporta en un vehículo, lo más recomendable es guardarlo en un parqueadero, ya que así se puede evitar algún robo.