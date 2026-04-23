La historia del secuestro y homicidio de una abuela; todo se planeó desde una cárcel

El Gaula de la Policía en Santander confirmó que luego de varios meses de investigación se logró verificar que el secuestro y homicidios de la adulta mayor Georgina León de Carrizosa de 71, ocurrido en el 2024 había sido planeado desde una cárcel.

Lugar donde según la Policía, se escondía uno de los presuntos implicados en el caso. Foto: Policía

Sobre el caso dijo la Policía que: “la investigación determinó que el crimen fue orquestado por Juan Carlos Marín, alias “Mandril”, quien desde el Pabellón Quinto de la Cárcel de La Dorada (donde cumple una condena de 20 años) coordinó la inteligencia y la logística utilizando equipos móviles incautados posteriormente".

Así mismo, indicó la Policía que: “en una operación de alta precisión que se extendió por más de 18 meses, el Grupo GAULA del Departamento de Policía Santander, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró el desmantelamiento del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “Los Planeadores”.

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Añadió la Policía sobre los detalles de la investigación que: “el día 27 de agosto de 2024 en la vereda Carrillo de Charalá, dos personas en motocicleta, bajo el mando de Cristian Camilo Martínez Villa, alias “Coco”, abordaron a la víctima y su familia".

El Gaula de Santander reveló detalles del caso. Foto: Policía.

“Se identificaron falsamente como integrantes de las Farc para generar terror y secuestran a la señora Georgina León de Carrizosa de 71 años de edad y retienen dentro de la vivienda a su esposo, una menor de edad y una vecina que se encontraba en el lugar”, recordó el Gaula.

Agregó la Policía que: “el 28 de agosto de 2024, un día después de ser secuestrada, a pesar de las exigencias económicas, la víctima fue asesinada. Su cuerpo fue hallado el 3 de septiembre en la vereda Los Micos (Encino, Santander) con heridas de arma cortopunzante”.

El Gaula propinó golpe contra el crimen organizado. Foto: SEMANA

Luego del crimen, las autoridades iniciaron una investigación profunda con el propósito de ubicar a los autores materiales e intelectuales del hecho criminal.