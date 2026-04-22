Duro golpe al narcotráfico: descubren red que habría lavado más de 190 millones de dólares en criptomonedas y empresas de papel

La Policía confirmó el resultado de un operativo realizado conjuntamente con autoridades de Estados Unidos contra el narcotráfico, en el que se golpeó a una red que habría lavado más de 190 millones de dólares.

Según la Policía, “el operativo, que tuvo lugar de manera simultánea en las ciudades de Bogotá, Cali y Jamundí (Valle del Cauca), dejó como resultado la captura de cinco personas con fines de extradición por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos”.

La Policía explicó el modo de delinquir de los presuntos lavadores de dinero: “La organización no solo dominaba la logística del tráfico de drogas, sino que había penetrado el sistema financiero mediante el uso de empresas legalmente constituidas en los sectores automovilístico y de bienes raíces para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Además, se caracterizaban por el uso de billeteras digitales y mensajeros humanos para el movimiento de capitales entre Colombia y EE. UU.”.

Munición decomisada por la Policía en operativo contra la mafia. Foto: Policía

Así mismo, indicó la Policía que la red tendría nexos con carteles mexicanos de droga. “Entre los detenidos se destaca la captura de Johan Alberto Gutiérrez Alonso, conocido como Dans y también con el alias de Gordo, un ciudadano colombo-americano identificado como el enlace estratégico para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, indicó la Dirección de Investigación Criminal, Dijín.

El director de esta unidad de la Policía, el coronel Elver Alfonso Sanabria, indicó que: “este grupo narcotraficante no delinquía de forma aislada; mantenía nexos directos con carteles internacionales, específicamente el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), facilitando el ingreso de grandes sumas de dinero a Colombia desde ciudades como Cleveland y Miami”.

Dinero decomisado por la Policía en operativo contra el narcotráfico. Foto: Policía

Agregó el coronel Sanabria que “durante 7 diligencias de allanamiento y registro también fueron capturados Diego Alonso Alonso Gómez, alias Godie, enlace operativo; Santiago Jaramillo Cortés, alias Lien, vinculado a operaciones de lavado de activos; Edinson Castillo González, quien es investigado por concierto para delinquir, y Sergio Darío Corredor Henao, alias PD, también requerido por lavado de activos. En los lugares se incautaron armas de fuego, más de 54 millones de pesos en efectivo y material probatorio clave, entre 40 dispositivos de almacenamiento y documentos”.

Explicó además el director de la Dijín que se iniciaron acciones judiciales contra bienes e inmuebles. “De forma paralela se dio inicio a la aplicación de medidas cautelares de extinción de dominio a 27 bienes, entre muebles e inmuebles, que están avaluados en más de 20 mil millones de pesos”, dijo la Policía.

Sobre los capturados, indicó la Policía que fueron “puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera de que se surtan los trámites de extradición solicitados por las cortes de los Estados Unidos”.