Drástico giro en caso de periodista que murió tras caer desde un noveno piso en Bogotá: capturaron a su novio

En la mañana de este jueves, 21 de agosto, la Policía capturó a Óscar Santiago Gómez Leal, novio de la periodista Laura Camila Blanco, de 26 años, quien falleció tras caer extrañamente desde el noveno piso de un edificio ubicado en el sector de Salitre Greco, en Bogotá.

Este hombre es señalado de haber matado, supuestamente, a la mujer, por lo que el caso ahora toma un drástico giro y es manejado como un feminicidio. La familia de la víctima está representada por el reconocido penalista Oswaldo Medina, quien se encargará de que se haga justicia.

Varios amigos de la pareja se encontraban en el apartamento cuando todo ocurrió. | Foto: Cuenta en Facebook: Laura Blanco

Desde un primer momento, los allegados a la comunicadora afirmaron que no creían en la hipótesis de que la periodista se lanzara y acabara con su vida. Por lo mismo, siempre apuntaron en contra de la pareja, con la que se encontraba aquella trágica madrugada del domingo, 27 de julio, en el apartamento.

De acuerdo con las autoridades, las pruebas recolectadas hasta la fecha dejarían en evidencia que Gómez Leal, al parecer, lanzó a Blanco desde el balcón, lo que finalmente le produjo la muerte en este reconocido sector de la capital del país.

Se espera que en el transcurso de la tarde de este jueves se realice la imputación de cargos en contra del sujeto, la Fiscalía General de la Nación lo acusará del delito de feminicidio agravado.

Además, el ente investigador le solicitará a un juez que el presunto asesino sea cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo menos mientras que avanza el proceso en su contra.

La familia de la víctima ahora exige justicia. | Foto: Tomadas de Noticias Caracol

De esta forma, se estaría dando por descartada la hipótesis acerca de un posible suicidio por parte de Blanco, que fue lo que se dijo en un principio. Incluso, el novio, con quien llevaba dos años de relación, aseguró que tuvo una discusión con Laura y ella, de manera sorpresiva, había tomado la decisión de lanzarse por la ventana.

Según lo que se ha podido conocer, antes de que llegaran al apartamento, la periodista organizó una cena como celebración para Óscar Santiago Gómez. Posteriormente, se fueron para el apartamento en compañía de varios amigos, y allí comenzaron a tomar.

Después de algunas horas, la pareja empezó a discutir y se encerraron en una de las habitaciones. Desde ese momento, nadie sabe qué fue lo que pasó, ya que minutos después la periodista se encontraba tirada en el suelo tras caer desde el noveno piso.

Ahora, todo apunta a que su novio fue quien la lanzó y la mató. De hecho, Cecilia Osorio, mamá de la víctima, siempre sostuvo que su hija nunca se quitaría la vida y dejó en claro que habría otra persona involucrada en el hecho.