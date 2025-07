Periodista murió tras caer desde un noveno piso en Bogotá: su mamá habló e hizo fuerte señalamiento

“Yo estoy segura de que ella fue arrojada, por la situación; cómo estaba la habitación. Ella no hubiera hecho eso”, dijo Osorio en Noticias Caracol.

“Él me la venía matando hace mucho tiempo, fue apagándola, apagándola. Habían tenido muchas dificultades por la forma de ser de él, era muy celoso, dominante, egocéntrico. Yo la acompañé siempre en sus situaciones, pero nunca me imaginé que fuera a terminar así. No pensamos que la situación fuera a terminar así”, destacó Osorio en el noticiero citado anteriormente.