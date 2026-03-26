El Metro de Bogotá sigue avanzando. Cada día, los bogotanos evidencian el progreso de una de las obras de infraestructura más relevantes del país, no solo por su impacto en la movilidad, sino por los avances constantes que ha venido registrando en los últimos meses. La llegada progresiva de los trenes se ha convertido en uno de los indicadores clave del desarrollo del proyecto.

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A lo largo de 2025 y 2026, el arribo de estos equipos ha marcado diferentes hitos dentro del cronograma establecido, evidenciando que el sistema férreo empieza a tomar forma más allá de la construcción del viaducto y las estaciones.

En ese contexto, el pasado miércoles 25 de marzo de 2026, arribó a Colombia el noveno tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá, según confirmó la administración distrital.

El alcalde Galán presumió la llegada del noveno tren al país a través de sus redes. Foto: X @CarlosFGalan

El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán a través de su cuenta de X, quien además indicó que este tren ya fue desembarcado en el puerto de Cartagena y comenzará su traslado hacia el patio taller ubicado en Bosa, en la capital del país.

De acuerdo con el cronograma oficial del proyecto compartido por la alcaldía de Bogotá, se espera que para octubre de 2026 ya se encuentren en Colombia los 30 trenes que conformarán la flota completa de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

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El avance de la obra también muestra cifras significativas. Según datos entregados por la administración, la Línea 1 del Metro alcanzó un progreso del 73,75 % durante febrero de 2026, lo que refleja el ritmo sostenido de ejecución del proyecto.

Esta primera línea del sistema contará con 16 estaciones, varias de ellas integradas con TransMilenio, además de infraestructura complementaria como edificios de acceso y plataformas de embarque, elementos que transformarán la movilidad en la ciudad.

Los trenes, que hacen parte de un lote de 30 unidades, son fabricados en China y trasladados por vía marítima hasta el puerto de Cartagena antes de ser llevados a Bogotá, en un proceso logístico que se ha venido desarrollando de manera progresiva.

Con estos avances, el proyecto del Metro de Bogotá continúa acercándose a su fase de pruebas y futura operación. Adicionalmente, las obras siguen moldeando la movilidad de la capital, con cierres viales y cambios en el flujo vehicular.

Por otra parte, la Empresa Metro de Bogotá avanzó en otro frente clave del sistema: el pasado 6 de marzo de 2026 publicó los documentos de precalificación para la construcción de la Línea 2, que conectará varias localidades y se integrará con el sistema existente.