Bogotá

¿Para cuándo estarán todos los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá? Galán confirmó la llegada del noveno a Colombia

La Alcaldía de Bogotá proyectó la fecha de llegada de los 30 trenes que harán parte de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

26 de marzo de 2026, 9:12 a. m.
Alcalde Galán hizo oficial la llegada de el noveno tren del Metro a Colombia.
Alcalde Galán hizo oficial la llegada de el noveno tren del Metro a Colombia. Foto: Esteban Vega / X @CarlosFGalan / Montaje: Semana

El Metro de Bogotá sigue avanzando. Cada día, los bogotanos evidencian el progreso de una de las obras de infraestructura más relevantes del país, no solo por su impacto en la movilidad, sino por los avances constantes que ha venido registrando en los últimos meses. La llegada progresiva de los trenes se ha convertido en uno de los indicadores clave del desarrollo del proyecto.

¿Cómo se llamarán las estaciones 3, 4 y 10 de la primera Línea del Metro de Bogotá?: usted puede elegir el nombre

A lo largo de 2025 y 2026, el arribo de estos equipos ha marcado diferentes hitos dentro del cronograma establecido, evidenciando que el sistema férreo empieza a tomar forma más allá de la construcción del viaducto y las estaciones.

En ese contexto, el pasado miércoles 25 de marzo de 2026, arribó a Colombia el noveno tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá, según confirmó la administración distrital.

El alcalde Galán presumió la llegada del noveno tren al país a través de sus redes.
El alcalde Galán presumió la llegada del noveno tren al país a través de sus redes. Foto: X @CarlosFGalan

El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán a través de su cuenta de X, quien además indicó que este tren ya fue desembarcado en el puerto de Cartagena y comenzará su traslado hacia el patio taller ubicado en Bosa, en la capital del país.

Bogotá

Nuevo cierre en la séptima desde este lunes 30 de marzo por 7 meses: cambios en rutas del SITP, entre las consecuencias

Bogotá

Se conocen aterradores detalles del asesinato de tres mujeres al interior de una casa en Bogotá: revelan lo que motivó al hombre

Bogotá

Bogotá entre lloviznas y alertas: así pinta el clima hoy

Bogotá

Un plan imperdible en Bogotá para descubrir fósiles y dinosaurios

Bogotá

El sentido mensaje del alcalde Galán tras el homicidio de una mujer y sus dos hijas en Bogotá: “Este caso me duele como papá y esposo”

Arte

Este es el pintor que adornó con sus obras algunas de las principales iglesias de Bogotá

Bogotá

Coviandina confirmó cierres y mantenimiento en la vía Bogotá–Villavicencio antes de Semana Santa: ¿podrá viajar en la Semana Mayor?

Bogotá

Daño en obra del Metro de Bogotá afectó el deprimido de la calle 72, ¿qué pasó?

Bogotá

¿Cómo se llamarán las estaciones 3, 4 y 10 de la primera Línea del Metro de Bogotá?: usted puede elegir el nombre

Bogotá

Es posible montarse desde ya en el Metro de Bogotá; esta es la forma en la que puede subirse a un vagón

De acuerdo con el cronograma oficial del proyecto compartido por la alcaldía de Bogotá, se espera que para octubre de 2026 ya se encuentren en Colombia los 30 trenes que conformarán la flota completa de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Es posible montarse desde ya en el Metro de Bogotá; esta es la forma en la que puede subirse a un vagón

El avance de la obra también muestra cifras significativas. Según datos entregados por la administración, la Línea 1 del Metro alcanzó un progreso del 73,75 % durante febrero de 2026, lo que refleja el ritmo sostenido de ejecución del proyecto.

Esta primera línea del sistema contará con 16 estaciones, varias de ellas integradas con TransMilenio, además de infraestructura complementaria como edificios de acceso y plataformas de embarque, elementos que transformarán la movilidad en la ciudad.

Los trenes, que hacen parte de un lote de 30 unidades, son fabricados en China y trasladados por vía marítima hasta el puerto de Cartagena antes de ser llevados a Bogotá, en un proceso logístico que se ha venido desarrollando de manera progresiva.

Con estos avances, el proyecto del Metro de Bogotá continúa acercándose a su fase de pruebas y futura operación. Adicionalmente, las obras siguen moldeando la movilidad de la capital, con cierres viales y cambios en el flujo vehicular.

Por otra parte, la Empresa Metro de Bogotá avanzó en otro frente clave del sistema: el pasado 6 de marzo de 2026 publicó los documentos de precalificación para la construcción de la Línea 2, que conectará varias localidades y se integrará con el sistema existente.