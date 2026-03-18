Cuando se hace un recorrido por la ciudad de Bogotá, los ciudadanos se dan cuenta de que cientos de lugares tienen nombres de personas que ni siquiera conocen.

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A veces, tener este tipo de nombres en lugares emblemáticos de la ciudad se convierte en el pan de cada día. Aunque no es al azar que figuras como Gonzalo Jiménez de Quesada o Alberto Lleras Camargo tengan vías que lleven su nombre, muchas personas desconocen cuál fue el criterio aplicado para decidir que una u otra vía llevara dicho nombre.

Avenida Jiménez Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Lo que sí se puede decir es que gran parte de los nombres que tienen vías, parques y barrios corresponden a personalidades importantes dentro del panorama nacional.

Sin embargo, esto a veces provoca una desconexión con la ciudadanía y, con el fin de generar un sentido de apropiación por el Metro de Bogotá, desde la Alcaldía se ha propuesto una iniciativa para que las personas sean quienes puedan elegir qué nombre ponerle a las estaciones 3, 4 y 10 de la primera Línea del Metro.

De acuerdo con lo que se ha informado a través de canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá, por el momento, los ciudadanos interesados en contribuir con el nombre de las estaciones solo deben pensar en distintas opciones.

Próximamente se hará público cómo se puede participar en la elección del nombre. El Metro de Bogotá, esperado durante décadas, será una de las hazañas más importantes que se hayan logrado en toda la historia de la ciudad.

Además, con este también se lograría aliviar la congestión en el sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, que en horas pico presenta serios problemas debido al gran volumen de pasajeros que se transportan diariamente.

TransMilenio. Foto: Transmilenio, API

Regiotram

Además, también se ha indicado recientemente que en el mes de junio comenzarían las obras de cimentación y construcción de terraplenes de Regiotram, proyecto que busca consolidar parte de la región metropolitana de Bogotá.

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El Regiotram de Occidente contará con nueve estaciones, iniciando en la carrera 129 en Catam y finalizando en la calle 26, en cercanías a la estación central del Metro de Bogotá.

Regiotram entraría a operar de manera parcial hacia el mes de octubre del año 2027 en la ruta comprendida entre Facatativá y Fontibón, y ya para el año 2029 se estima que opere en todas las rutas propuestas.