La movilidad es uno de los temas que más preocupa en la ciudad de Bogotá, pues el gran número de habitantes, sumado a la gran cantidad de vehículos que circulan diariamente en la ciudad, hace que la congestión sea el pan de cada día en la capital colombiana.

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Además, la movilidad no solo es un problema localizado en la capital, sino que este fenómeno también se transmite a los municipios aledaños que conforman la región metropolitana de la ciudad.

Obras de RegioTram de Occidente. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Sin embargo, hay proyectos que buscan mejorar las conexiones entre Bogotá y los municipios que hacen parte de la región metropolitana, como lo es el “Regiotram de Occidente”, el cual serviría como una alternativa de transporte entre algunos municipios cercanos a Bogotá.

¿Qué es Regiotram?

Este será un sistema de transporte que funcionará a través de tren y que será totalmente eléctrico. Según lo que se ha indicado, en las primeras dos décadas de funcionamiento podría llegar a contrarrestar cerca de 165 toneladas de dióxido de carbono.

Además de la reducción en el impacto ambiental en el transporte de pasajeros, este sistema podría llegar a movilizar alrededor de 130 mil pasajeros por día a una velocidad que podría alcanzar los 70 kilómetros por hora, ayudando de ese modo a mejorar la movilidad tanto en municipios aledaños como en la ciudad de Bogotá.

¿Cuántas estaciones de Regiotram tendrá Bogotá?

La capital colombiana contará con nueve estaciones de Regiotram. La primera estará en la carrera 129, en Catam; la segunda en Fontibón; la tercera en la Avenida Ciudad de Cali; la cuarta en la Avenida Boyacá; la quinta en la Carrera 68; la sexta en la Carrera 50; la séptima en la Carrera 40; la octava en la NQS; y la novena en la Calle 26, cerca de la estación central del Metro de Bogotá.

¿Cuándo comenzarán las obras de Regiotram?

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ha indicado que las obras empezarían en el mes de junio con las labores de cimentación y la respectiva construcción de terraplenes.

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Sin embargo, el gobernador también indicó que ya se avanza en la cimentación de la estación Mosquera y que existe un avance del 45% de la obra en el patio taller “El Corso”.

Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirma fecha de inicio del Regiotram: trenes rodarán desde octubre de 2027 Foto: Tomado de X: @JorgeEmilioRey

¿Para cuándo está estimado que Regiotram de Occidente entre en operación?

De acuerdo con la información disponible, Regiotram de Occidente entraría en operación parcialmente en el mes de octubre del año 2027 y cubriría inicialmente la ruta comprendida entre Facatativá y Fontibón.

Se espera que para 2029 todo este sistema de transporte ya cubra las rutas propuestas dentro del proyecto.